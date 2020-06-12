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Правительство распределило субсидии для производства масличных культур
2020-06-12T12:06
россия
виктория абрамченко
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
владимир путин
экономика
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россия, виктория абрамченко, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин, экономика

Правительство распределило субсидии для производства масличных культур

12:06 12.06.2020
104
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило распределение между 39 регионами РФ субсидий на увеличение производства масличных культур, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проектом распоряжения предлагается утвердить распределение субсидий, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам 39 субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства масличных культур.
Добавляется, что эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Минсельхозом исходя из степени достижения результата использования субсидий, а именно объема реализованных или отгруженных на собственную переработку масличных культур, установленного соглашениями между Минсельхозом и высшими исполнительными органами власти субъектов РФ.
Как сообщала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в четверг по итогам рассмотрения соответствующего проекта распоряжения, в ближайшее время 3,3 миллиарда рублей будут направлены в 39 регионов России для стимулирования производства масличных культур, еще 458 миллионов рублей будут перераспределены после проведения посевной кампании.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в мае на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности заявил, что министерство ожидает в 2020 году урожай масличных культур в объеме до 22,5 миллиона тонн, овощей и бахчевых культур - около 16 миллионов тонн, картофеля - более 22 миллионов тонн. Урожай зерна в России в 2020 году составит порядка 120 миллионов тонн, рассчитывает Минсельхоз.
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РоссияВиктория АбрамченкоДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Владимир ПутинЭкономика
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