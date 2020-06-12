Более 110 тысяч жителей ЛНР получили паспорта России по упрощенной схеме

ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Более 110 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российское гражданство по упрощенной схеме, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее Пасечник заявил, что в 2019 году более 55 тысяч жителей республики получили паспорта Российской Федерации в упрощенном порядке в 2019 году.
"Каждый интеграционный шаг приближает нас к России. Более 110 тысяч жителей ЛНР стали полноправными гражданами великой страны. Народ Донбасса возвращается на историческую Родину", - говорится в поздравлении Пасечника с Днем России на странице в Twitter.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
Каждый интеграционный шаг приближает нас к России. Более— Леонид Пасечник (@glavalnr) June 12, 2020
110 тысяч жителей #ЛНР стали полноправными гражданами великой страны. Народ Донбасса возвращается на историческую Родину. Дорогие земляки, уважаемые россияне, поздравляю с Днем России! Мира и процветания русской земле! pic.twitter.com/0tBiEOMwjt
Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.