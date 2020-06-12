Более 110 тысяч жителей ЛНР получили паспорта России по упрощенной схеме

Каждый интеграционный шаг приближает нас к России. Более 110 тысяч жителей #ЛНР стали полноправными гражданами великой страны. Народ Донбасса возвращается на историческую Родину. Дорогие земляки, уважаемые россияне, поздравляю с Днем России! Мира и процветания русской земле! pic.twitter.com/0tBiEOMwjt

Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.