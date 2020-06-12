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Более 110 тысяч жителей ЛНР получили паспорта России по упрощенной схеме
2020-06-12T12:00
россия
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
в мире
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россия, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, в мире

Более 110 тысяч жителей ЛНР получили паспорта России по упрощенной схеме

12:00 12.06.2020
637
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Более 110 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российское гражданство по упрощенной схеме, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее Пасечник заявил, что в 2019 году более 55 тысяч жителей республики получили паспорта Российской Федерации в упрощенном порядке в 2019 году.
"Каждый интеграционный шаг приближает нас к России. Более 110 тысяч жителей ЛНР стали полноправными гражданами великой страны. Народ Донбасса возвращается на историческую Родину", - говорится в поздравлении Пасечника с Днем России на странице в Twitter.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
Стела Россия в поселке Еленовка Донецкой области
11 июня, 15:31
На КПП при въезде на территорию ДНР установили стелу "Россия"
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РоссияЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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