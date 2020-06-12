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Северная верфь обеспечена заказами до 2029 года
2020-06-12T12:07
игорь пономарев
северная верфь
экономика
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игорь пономарев, северная верфь, экономика

Северная верфь обеспечена заказами до 2029 года

11:58 12.06.2020 (обновлено: 12:07 12.06.2020)
397
© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь" / Перейти в фотобанкСпуск на воду фрегата "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду фрегата Адмирал Головко на судостроительном заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"
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Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) обеспечен заказами до 2029 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
"Верфь обеспечена заказами до 2029 года – и военными и гражданскими. С 2017 года сформирован достаточно большой портфель заказов по гражданским судам, включая 14 траулеров-процессоров и ярусоловов. В этом направлении мы работаем на перспективу, чтобы диверсифицировать портфель заказов. Сейчас ведем предконтрактную работу. В данный момент законтрактовано 10 траулеров-процессоров, из них 5 уже строятся, и 4 ярусолова", - сказал он.
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Пономарев отметил, что в настоящее время на верфи также строится 5 корветов и 5 фрегатов.
"В деньгах, конечно, преобладает доля заказов для военных нужд. Где-то 30 процентов – это гражданская продукция, 70 процентов – военная. Гражданской продукцией мы загружены очень хорошо – до 2023 года. И нам этого вполне достаточно по нашей производственной программе", - рассказал генеральный директор.
"Северная верфь" (первое название - Путиловская) основана 14 ноября 1912 года, является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки. В настоящее время в портфеле заказов предприятия - серии фрегатов, корветов, рыболовецких судов ярусного и тралового способа лова.
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