Северная верфь обеспечена заказами до 2029 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Судостроительный завод " Судостроительный завод " Северная верфь " (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) обеспечен заказами до 2029 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев

"Верфь обеспечена заказами до 2029 года – и военными и гражданскими. С 2017 года сформирован достаточно большой портфель заказов по гражданским судам, включая 14 траулеров-процессоров и ярусоловов. В этом направлении мы работаем на перспективу, чтобы диверсифицировать портфель заказов. Сейчас ведем предконтрактную работу. В данный момент законтрактовано 10 траулеров-процессоров, из них 5 уже строятся, и 4 ярусолова", - сказал он.

Пономарев отметил, что в настоящее время на верфи также строится 5 корветов и 5 фрегатов.

"В деньгах, конечно, преобладает доля заказов для военных нужд. Где-то 30 процентов – это гражданская продукция, 70 процентов – военная. Гражданской продукцией мы загружены очень хорошо – до 2023 года. И нам этого вполне достаточно по нашей производственной программе", - рассказал генеральный директор.