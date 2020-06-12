Игорь Пономарев: "Северная верфь" может строить любые уникальные суда

Судостроительный завод " Северная" верфь " во время пандемии коронавируса приостанавливал работу всего на несколько дней. Генеральный директор завода Игорь Пономарев рассказал в интервью РИА Новости об организации производства в период ограничений, сроках передачи ВМФ России строящихся фрегатов и корветов, а также о перспективах строительства новых кораблей и судов. Беседовала Анжелика Болмат.

— Игорь Борисович, как работает верфь в условиях пандемии коронавируса? Приостанавливали ли вы производство? Как сейчас соблюдаются санитарно-эпидемические нормы на предприятии?

— Верфь приостанавливала производство лишь на неделю, в конце марта-начале апреля. Мы решали, как нам организовать работу, соблюсти санитарные нормы. В частности, думали, как организовать замеры температуры у сотрудников, проводить дезинфекцию, закупить маски и так далее. На заводе был небольшой запас средств индивидуальной защиты, срочно стали закупать, где можно было. Вы помните, тогда всего не хватало. Организовали тестирование на коронавирус наших работников. Офисный персонал, кто мог, работал удаленно, кто-то выезжал под конкретную задачу, а потом опять домой.

К концу первой декады апреля мы начали постепенно выводить на работу производство. Сначала на военные заказы, потом на гражданские. Массовый выход сотрудников верфи в тот период был бы очень опасен, поэтому сначала требовалось организовать необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, а только после этого выводить людей. Мы не ослабляли введенные меры и вряд ли снимем их в ближайшее время, чтобы не допустить остановки производства из-за эпидемии.

Было принято решение не останавливать в этот период испытания ни фрегата "Адмирал флота Касатонов", ни корвета "Гремящий". Вся сдаточная команда оставалась на борту, и мы продолжали проведение испытаний по согласованию с Военно-морским флотом с соблюдением всех его требований. Контрагенты из других регионов получали допуск к работам после тестирования на коронавирус.

— Не будет ли в связи с пандемией отставания по сдаче кораблей и судов? Какая поддержка будет оказана верфи в связи с ситуацией с коронавирусом?

— По строительству кораблей мы находимся в графике. Что касается поддержки, то мы подали в Минпромторг и в ОСК предложения по компенсации тех затрат, которые верфь понесла в апреле из-за пандемии. Все-таки часть сотрудников не выходила на работу, при этом им выплачивалась среднемесячная зарплата. Мы создали достаточно комфортные условия для заводчан, уменьшения зарплат ни у кого не было. Поскольку приходилось решать связанные с пандемией задачи за счет прибыли завода, поддержка все-таки необходима. Прибыль завода должна направляться на развитие, а не на реализацию мер борьбы с коронавирусом. Мы же выполняем государственные заказы. И нам необходима компенсация тех затрат, которые завод направил на закупку масок, антисептиков, на выплату заработной платы.

— Не было ли за прошедшие два месяца сбоев в поставках оборудования и материалов?

— Отдельные задержки были, но они абсолютно не критичны. Сейчас нас больше волнует монтаж иностранного оборудования для рыбопромысловых судов. Границы пока закрыты, и мы работаем с зарубежными поставщиками в режиме видеоконференцсвязи. Их оборудование находится у нас на складах, но теперь его надо монтировать. В соответствии с договорами монтировать должны непосредственно изготовители, а они пока объективно не могут приехать, поэтому консультируемся удаленно, выходим как-то из этого положения.

— Когда планируете передать ВМФ РФ фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов"?

— Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" практически завершились. Планируем его передать Военно-морскому флоту в начале июля, перед Главным военно-морским парадом.

В течение десяти месяцев корабль проходил этапы испытаний на двух флотах – Северном и Балтийском, работал в разных погодных условиях. Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата. Недавно "Касатонов" завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на Северную верфь. В течение июня он пройдет ревизию.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" войдет в состав Северного флота так же, как и его предшественник – головной фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

Для Северного флота также строится и второй серийный фрегат "Адмирал Головко", который в мае был спущен на воду. И проект продолжается фрегатами "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".

— Когда "Северная верфь" планирует передать ВМФ РФ корвет проекта 20385 "Гремящий"? На какой стадии государственных испытаний он находится?

— "Гремящий" придет на завод на следующей неделе. На нем будут проведены небольшие доработки, и в начале июля он отправится на завершение государственных испытаний, после которых вернется на завод. И в конце августа мы планируем его передать Военно-морскому флоту.

Корабли за девять месяцев испытаний показали очень хорошие характеристики. Ни одной неисправности ни по фрегату "Адмирал флота Касатонов", ни по корвету "Гремящий" в период испытаний не было. Вопрос только более тщательной проверки министерством обороны всех технических характеристик систем вооружения, энергетики и так далее. Я считаю, что завод исполнит свои обязательства по этим двум кораблям.

— Не планируется ли участие корвета "Гремящий" в Главном военно-морском параде в июле?

— Нет. Мы договорились с Военно-морским флотом, чтобы корабль был передан в августе. Для участия в параде необходим месяц подготовки корабля и тренировок экипажа, а этот месяц нам необходим для завершения испытаний.

— Когда планируете передать судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров" ВМФ России?

— В декабре мы планируем завершить испытания судна. Заканчиваем постройку, затем начало швартовных испытаний и заводские и государственные испытания. В декабре текущего – начале следующего года мы планируем передавать судно Военно-морскому флоту. Это судно нужно флоту для перевозки грузов, буксировки, оказания помощи в море нуждающимся в ней кораблям. Также оно может выполнять погрузки у необорудованных причальных стенок и в открытой акватории, имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений.

— На какой стадии строительства находятся фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов"? Они строятся по усовершенствованному проекту?

— Да, эти фрегаты усовершенствованные. Сейчас они находятся на стадии заключения договоров с поставщиками и формирования секций, а дальше будет идти поэтапное строительство. Все сроки строительства и сдачи фрегатов согласованы с министерством обороны. Где-то года через два мы должны спустить их на воду.

— Когда корвет "Ретивый" проекта 20380 будет передан ВМФ РФ? Когда пройдут его испытания?

— "Ретивый" мы сдаем в 2021 году. Я думаю, что в этом, 2020-ом, году мы закончим постройку. Швартовные испытания начнем где-то в начале следующего года и дальше перейдем к заводским и государственным испытаниям.

— На какой стадии строительства сейчас находится корвет проекта 20386 "Меркурий"?

— Сейчас заканчивается формирование его корпуса, начинаем грузить крупногабаритное оборудование. Корвет "Меркурий" — корабль нового поколения на основе проекта 20385. Спуск на воду планируется где-то через полтора года.

— Какой портфель заказов у "Северной верфи" в настоящее время? На сколько лет вперед верфь обеспечена заказами?

— Верфь обеспечена заказами до 2029 года – и военными, и гражданскими. С 2017 года сформирован достаточно большой портфель заказов по гражданским судам, включая 14 траулеров-процессоров и ярусоловов. В этом направлении мы работаем на перспективу, чтобы диверсифицировать портфель заказов. Сейчас ведем предконтрактную работу. В данный момент законтрактовано 10 траулеров-процессоров, из них пять уже строятся, и четыре ярусолова. Проблем с поставками нет, склады по технологическому циклу практически заполнены. Оборудование поступает исправно и вовремя.

Также сейчас в постройке на верфи находится пять корветов и пять фрегатов. Готовимся в ближайшее время подписать контракты еще на два фрегата.

— Речь идет о дополнительных фрегатах проекта 22350? Они будут усовершенствованные? Смогут ли они использовать гиперзвуковые ракеты? Когда планируется закладка этих двух новых фрегатов?

— Они будут усовершенствованные уже под те задачи, которые ставит министерство обороны перед нами. С технической точки зрения эти задачи все решаемы. Закладка двух фрегатов планируется в конце июня – начале июля.

— Какова доля гражданской продукции на "Северной верфи" в настоящее время? На сколько планируется ее нарастить в ближайшие годы?

— В деньгах, конечно, преобладает доля заказов для военных нужд. Где-то 30 процентов – это гражданская продукция, 70 процентов – военная. Гражданской продукцией мы загружены очень хорошо – до 2023 года. И нам этого вполне достаточно по нашей производственной программе.

— На какой стадии сейчас находится строительство нового эллинга на "Северной верфи"? Когда планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию новый эллинг?

— Перед нами стоит задача Объединенной судостроительной корпорации завершить строительство в первом квартале 2021 года. Мы откорректировали проект и сейчас будем объявлять конкурс на достройку. Планируем, что закончим бетонирование, закупим металл и начнем возведение каркаса, наверное, уже к сентябрю. Крановое оборудование готово. Средства на достройку эллинга есть. Новый комплекс верфи позволит строить крупноблочным способом крупнотоннажные корабли и суда и расширит линейку продукции "Северной верфи".

— Какие корабли и суда первыми начнут строиться в новом эллинге? Будут ли здесь строиться универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами?

— Новый эллинг строится под те задачи, которые ставит министерство обороны. Все-таки речь идет о строительстве крупнотоннажных кораблей водоизмещением 25 тысяч тонн. Есть программа военного кораблестроения, мы на нее ориентируемся.

— Ранее проходила информация о том, что будет заключен контракт на строительство двух универсальных десантных кораблей на верфи в Крыму. Рассчитываете ли вы, что такие корабли будут строиться и на "Северной верфи"?

— Я не думаю, что Военно-морской флот остановится только на двух таких кораблях, потому что они должны быть взаимозаменяемы, и их строительство продолжится.

Перед кораблестроителями ставятся разные задачи. Например, сейчас обсуждается вопрос строительства госпитальных судов достаточно большого водоизмещения. Если решение будет принято, мы можем их строить в новом эллинге. Также он годится для постройки научно-исследовательских судов и крупных военных кораблей. Все-таки тяжелый атомный крейсер "Петр Великий" придется когда-то в будущем списывать, ну а мы готовы взяться за эту работу в кооперации со всеми верфями, которые находятся в Петербурге. У нас достаточно хорошие кооперационные связи с Балтийским заводом, с "Адмиралтейскими верфями", поэтому в кооперации мы сможем построить любое уникальное судно.

— Может ли верфь после завершения строительства нового эллинга строить перспективный эсминец "Лидер"? Когда может начаться строительство?

— Мы в том числе и под него строим эллинг. Какой облик будет у этого корабля, сроки его строительства, конечно, определит министерство обороны. Как только мы закончим строительство эллинга, мы будем готовы к выполнению этих задач, будем готовы строить такие корабли.

— Укомплектована ли в настоящее время верфь кадрами? Нет ли дефицита кадров на предприятии? Ведется ли дополнительный набор персонала?

— Пока мы находимся в той стадии, где количество рабочего персонала, основных производственных рабочих обеспечивает выполнение производственных программ. Под эту загрузку нам хватает рабочих. Но как только мы поймем, что выходим на пиковые показатели, будем набирать людей, чтобы обеспечить производственную программу.

— Что даст судостроителям перевод головного офиса ОСК в Петербург?