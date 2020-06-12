Завод "Северная верфь" планирует закладку двух фрегатов в июне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Закладка еще двух фрегатов проекта 22350 ожидается на Судостроительном заводе " Закладка еще двух фрегатов проекта 22350 ожидается на Судостроительном заводе " Северная верфь " (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в конце июня – начале июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев

"Они (фрегаты) будут усовершенствованные уже под те задачи, которые ставит министерство обороны перед нами. С технической точки зрения эти задачи все решаемы. Закладка двух фрегатов планируется в конце июня – начале июля", - сказал он.

По словам Пономарева, Северная верфь планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля этого года. На верфи также строится второй серийный фрегат "Адмирал Головко", который в мае был спущен на воду. Проект также продолжается фрегатами "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".

Он отметил, что фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" планируется спустить на воду через два года.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.