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Завод "Северная верфь" планирует закладку двух фрегатов в июне
2020-06-12T12:07
игорь пономарев
северная верфь
безопасность
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игорь пономарев, северная верфь, безопасность

Завод "Северная верфь" планирует закладку двух фрегатов в июне

11:17 12.06.2020 (обновлено: 12:07 12.06.2020)
466
© РИА Новости / Александр ГальперинФрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат проекта 22350 Адмирал флота Советского Союза Горшков
© РИА Новости / Александр Гальперин
Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Закладка еще двух фрегатов проекта 22350 ожидается на Судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в конце июня – начале июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
"Они (фрегаты) будут усовершенствованные уже под те задачи, которые ставит министерство обороны перед нами. С технической точки зрения эти задачи все решаемы. Закладка двух фрегатов планируется в конце июня – начале июля", - сказал он.
По словам Пономарева, Северная верфь планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля этого года. На верфи также строится второй серийный фрегат "Адмирал Головко", который в мае был спущен на воду. Проект также продолжается фрегатами "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".
Он отметил, что фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" планируется спустить на воду через два года.
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Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
Водоизмещение корабля составляет 5000 тонн, скорость – до 29 узлов, дальность плавания - 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – от 170 человек.
Читайте полный текст интервью с Игорем Пономаревым >>
271009112
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Игорь ПономаревСеверная верфьБезопасность
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