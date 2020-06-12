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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572846531.html
В ДНР число случаев заражения коронавирусом выросло до 797
2020-06-12T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

В ДНР число случаев заражения коронавирусом выросло до 797

11:13 12.06.2020
384
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло на 22 человек до 797, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 775 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 22 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 12 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 797. На лечении 554 пациента, выписаны 208 человек, летальных случаев 35", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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