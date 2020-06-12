В ДНР число случаев заражения коронавирусом выросло до 797

Ранее в ведомстве сообщали о 775 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 22 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 12 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 797. На лечении 554 пациента, выписаны 208 человек, летальных случаев 35", - говорится в сообщении пресс-службы.