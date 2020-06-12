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Корвет "Гремящий" передадут ВМФ в августе
2020-06-12T12:07
игорь пономарев
калибр
гремящий (корвет)
ка-27
северная верфь
вмф рф
безопасность
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игорь пономарев, калибр, гремящий (корвет), ка-27, северная верфь, вмф рф, безопасность

Корвет "Гремящий" передадут ВМФ в августе

11:04 12.06.2020 (обновлено: 12:07 12.06.2020)
435
© Фото : Пресс-служба ВМФКорвет "Гремящий"
Корвет Гремящий
© Фото : Пресс-служба ВМФ
Корвет "Гремящий". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России корвет проекта 20385 "Гремящий" в конце августа 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
"Гремящий" придет на завод на следующей неделе. На нем будут проведены небольшие доработки, и в начале июля он отправится на завершение государственных испытаний, после которых вернется на завод. И в конце августа мы планируем его передать Военно-морскому флоту", - сказал он.
По его словам, корабль за 9 месяцев испытаний показал хорошие характеристики.
"Ни одной неисправности ни по фрегату "Адмирал флота Касатонов", ни по корвету "Гремящий" в период испытаний не было. Вопрос только более тщательной проверки министерством обороны всех технических характеристик систем вооружения, энергетики и так далее. Я считаю, что завод исполнит свои обязательства по этим двум кораблям", - отметил Пономарев.
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Проект корвета 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около 4 тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. На вооружении кораблей этого проекта — универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190-01, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
Читайте полный текст интервью с Игорем Пономаревым >>
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Игорь ПономаревКалибрГремящий (корвет)Ка-27Северная верфьВМФ РФБезопасность
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