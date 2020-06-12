Корвет "Гремящий" передадут ВМФ в августе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Судостроительный завод " Судостроительный завод " Северная верфь " (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России корвет проекта 20385 " Гремящий " в конце августа 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев

"Гремящий" придет на завод на следующей неделе. На нем будут проведены небольшие доработки, и в начале июля он отправится на завершение государственных испытаний, после которых вернется на завод. И в конце августа мы планируем его передать Военно-морскому флоту", - сказал он.

По его словам, корабль за 9 месяцев испытаний показал хорошие характеристики.

"Ни одной неисправности ни по фрегату "Адмирал флота Касатонов", ни по корвету "Гремящий" в период испытаний не было. Вопрос только более тщательной проверки министерством обороны всех технических характеристик систем вооружения, энергетики и так далее. Я считаю, что завод исполнит свои обязательства по этим двум кораблям", - отметил Пономарев.

Проект корвета 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.