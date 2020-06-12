https://ria.ru/20200612/1572845152.html
Правительство выделит средства на реализацию программы развития Марий Эл
2020-06-12T10:35
2020-06-12T10:35
республика марий эл
экономика
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республика марий эл, экономика
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Кабмин РФ на заседании в четверг одобрил выделение средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики Марий Эл
, сообщается на сайте правительства
.
"О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020–2024 годы... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на ослабление факторов, сдерживающих развитие Марий Эл в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие транспортно-логического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и отраслей социальной сферы.
Кроме того, принятие проекта будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 51,7 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 4,6%, росту среднедушевых денежных доходов населения и снижению доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9,3% в общей численности населения Марий Эл.