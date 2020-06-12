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Правительство выделит средства на реализацию программы развития Марий Эл
2020-06-12T10:35
республика марий эл
экономика
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республика марий эл, экономика

Правительство выделит средства на реализацию программы развития Марий Эл

10:35 12.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Никифоров / Перейти в фотобанкМарий Эл
Марий Эл
© РИА Новости / Евгений Никифоров
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Марий Эл. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кабмин РФ на заседании в четверг одобрил выделение средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики Марий Эл, сообщается на сайте правительства.
"О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020–2024 годы... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Набережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле
10 апреля, 16:56
Правительство утвердило программу индивидуального развития Марий Эл
Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на ослабление факторов, сдерживающих развитие Марий Эл в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие транспортно-логического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и отраслей социальной сферы.
Кроме того, принятие проекта будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 51,7 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 4,6%, росту среднедушевых денежных доходов населения и снижению доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9,3% в общей численности населения Марий Эл.
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Вчера, 09:37
Правительство одобрило выделение средств для Алтая, Карелии и Тувы
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Республика Марий ЭлЭкономика
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