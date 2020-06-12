Правительство выделит средства на реализацию программы развития Марий Эл

"О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020–2024 годы... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Кроме того, принятие проекта будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 51,7 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 4,6%, росту среднедушевых денежных доходов населения и снижению доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9,3% в общей численности населения Марий Эл.