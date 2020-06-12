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В Казахстане подвели итоги первого года президентства Токаева
2020-06-12T15:49
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
казахстан
в мире
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касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире

В Казахстане подвели итоги первого года президентства Токаева

10:10 12.06.2020 (обновлено: 15:49 12.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 июн — РИА Новости. Первый год после вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошел на фоне не только беспрецедентных проблем в мировой экономике, вызванных торговыми войнами и пандемией коронавируса, но и крупными происшествиями внутри республики. Вместе с тем опрошенные РИА Новости эксперты не исключают, что президенту не все из намеченного удалось реализовать, но уверены — сделано уже немало.
Шестые по счету президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня 2019 года. Победу на них с результатом в 70,96% голосов избирателей одержал Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая экс-главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Президента в Казахстане избирают на пять лет. Торжественная церемония инаугурации состоялась 12 июня 2019 года. Это была вторая инаугурация Токаева менее чем за три месяца. Он уже приносил присягу в марте 2019 года, когда вступал в должность президента Казахстана после того, как Назарбаев сложил полномочия.

Экономическая встряска

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана Вячеслав Додонов отмечает, что "первый год президентства Токаева прошел под знаком сильнейших проблем в мировой экономике, которые нарастали и углублялись".
"В 2019 году это были торговые войны США и Китая, из-за которых лихорадило финансовые и товарные рынки, а в текущем году мир столкнулся с экономическим спадом, не имеющим аналогов в мирное время со времен Великой депрессии. Казахстан тесно интегрирован в мировую экономику по линии внешней торговли и иностранных инвестиций и по этой причине очень сильно зависит от ее состояния. Поэтому мировые кризисы и внешние шоки всегда становятся серьезным испытанием для макрофинансовой стабильности страны, и текущий кризис не является исключением", — сказал РИА Новости Додонов.
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Он отметил, что "по предварительным данным Министерства экономики, за первые пять месяцев текущего года ВВП Казахстана снизился на 1,7%, оценки, которые давались в марте, в разгар падения нефтяных цен, многими организациями и экспертами — как казахстанскими, так и международными, — предполагали спад по итогам года на уровне одного-двух процентов".
"С этими оценками можно согласиться. Тот объем стимулирующих мер, которые реализуются в рамках поддержки экономики (около восьми процентов ВВП), позволит нейтрализовать большую часть шоков и сгладить возникшие проблемы. Без этих мер падение ВВП по итогам года могло бы достичь пяти-шести процентов. Но надо также учитывать, что сейчас ситуация в мировой экономике и на рынках крайне неустойчивая. И в условиях беспрецедентной волатильности крайне сложно прогнозировать ее развитие до конца года и точно оценить влияние на экономику страны", — считает эксперт.

Реформы на фоне форс-мажоров

Додонов назвал значимыми сам факт признания Токаевым необходимости реформ и начало реализации соответствующих мер.
"В январе текущего года президент объявил о подготовке программы глубоких, радикальных реформ экономики страны и о новом экономическом курсе развития Казахстана, а также о создании специального органа для продвижения и мониторинга реформ — Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при администрации президента (создан в феврале текущего года). Если говорить о конкретных направлениях реформ, надо оговориться, что пока что они только выделены в качестве таковых, в качестве приоритетов новой экономической политики, а их реализация займет длительное время", — отмечает эксперт.
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При этом, по словам эксперта, "после того как был объявлен курс на реформирование экономики, произошли события, которые можно назвать форс-мажором — обвал цен на нефть и сильнейший глобальный кризис из-за пандемии, поэтому на передний план экономической политики вышли не реформы, а поддержка населения и экономики в крайне осложнившихся внешних и внутренних условиях". Додонов считает, что "по мере преодоления этой ситуации реформы будут активизироваться".
Эксперт отмечает, что основными направлениями экономических реформ обозначены такие, как модернизация экономики со снижением зависимости от сырьевого сектора (кардинальная диверсификация промышленности); увеличение несырьевого экспорта, особенно экспорта продукции высоких переделов; оздоровление банковской системы с переводом этого процесса на рыночные условия и без использования бюджетных средств, а также возвращение Национального банка к классическим функциям реализации денежно-кредитной политики.
Планируются также модернизация и повышение эффективности налогово-бюджетной политики, защита и развитие конкуренции со снижением уровня концентрации и монополизации, сокращение присутствия государства в экономике и расширение процессов приватизации.
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"Большинство этих задач требуют длительной работы, но некоторые уже можно считать реализованными, например, возврат Национального банка к классическим функциям центрального банка, который произошел после того, как из его состава было выделено Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, которое будет выполнять функции по надзору за субъектами финансового сектора", — сказал Додонов.

Внутренние вызовы

Но не только экономические вопросы были на повестке дня. Многие внутренние проблемы Токаеву приходилось решать, как считает политолог Газиз Абишев, в ручном режиме.
"Токаев на посту президента столкнулся с одним большим вызовом — в нашей стране все завязано на главную вертикаль, со многими вопросами приходится разбираться вручную, все ждут отмашки сверху. И потому перед главой государства каждый день стоит какой-то вызов — Арысь (взрывы на военных складах. — Прим. ред.), изнасилование девочки в Таразе, падение самолета под Алматы, Кордай (массовые беспорядки. — Прим. ред.), коронавирус, падение цен на нефть. Что ни месяц, то какой-то кризис, с которым приходится разбираться", — сказал Абишев РИА Новости.
Эксперт считает, что "правительство, акимы (главы регионов. — Прим. ред.), центральные службы, парламент — все скованы и живут с оглядкой на Акорду (администрацию президента. — Прим. ред.), такова уж архитектура конституции". "Плюс поправочный коэффициент депрофессионализации кадров на всех уровнях. Реализовать удалось не все, светлые планы сталкиваются с жестокой реальностью", — считает Абишев.
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Политические преобразования

В своем первом послании народу Казахстана в сентябре 2019 года Токаев заявил, что видит своей задачей развитие политической конкуренции и многопартийности в стране. Тогда же президент высказал мнение о свободе волеизъявления гражданами республики, дав понять, что он не против проведения мирных митингов.
"Согласно конституции, наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем не на окраинах городов", — заявил президент. Вместе с тем он подчеркнул, что "любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции будут пресекаться в рамках закона".
По поручению Токаева были разработаны закон о мирных собраниях и сопутствующие поправки, документы вступили в силу в июне. Теперь, в частности, для получения разрешения на проведение митинга организаторам достаточно уведомить власти за пять рабочих дней, а не за 15, как было ранее.
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Токаев также подписал поправки в законы о выборах и политических партиях, которые, в частности, устанавливают в избирательных партийных списках квоту для женщин и молодежи в размере не менее 30% и в два раза снижают регистрационное требование по численности членов для создания партий.
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Касым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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