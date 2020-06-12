Для Алтайского края создадут индивидуальную программу развития

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края , сообщается на сайте кабмина.

"О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020–2024 годы... Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на обеспечение достижения устойчивого роста и качества жизни населения Алтайского края за счет повышения эффективности использования его экономического потенциала, в том числе путем создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержки реализации инвестиционных проектов, строительства транспортной и социальной инфраструктуры.

Кроме того, предлагаемое решение будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 76,5 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 5,9%, увеличению среднедушевых денежных доходов населения до 33,1 тысяч рублей, снижению доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта РФ до 8,8%.