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Для Алтайского края создадут индивидуальную программу развития
2020-06-12T09:42
правительство рф
алтайский край
экономика
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правительство рф, алтайский край, экономика

Для Алтайского края создадут индивидуальную программу развития

09:41 12.06.2020 (обновлено: 09:42 12.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлтайский край
Алтайский край
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Алтайский край. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, сообщается на сайте кабмина.
"О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020–2024 годы... Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на обеспечение достижения устойчивого роста и качества жизни населения Алтайского края за счет повышения эффективности использования его экономического потенциала, в том числе путем создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержки реализации инвестиционных проектов, строительства транспортной и социальной инфраструктуры.
Кроме того, предлагаемое решение будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 76,5 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 5,9%, увеличению среднедушевых денежных доходов населения до 33,1 тысяч рублей, снижению доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта РФ до 8,8%.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
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В июне 2019 года были определены 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Регионы заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.
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