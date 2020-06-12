"Относятся как к скоту": украинка рассказала об условиях работы в Польше

По ее словам, она пыталась найти другие подработки, однако снова столкнулась с трудной ситуацией — дополнительной неоплачиваемой работой и очень плохими условиями для работников. В частности, людей поселили в сарай, "больше похожий на конюшню", где в качестве кроватей служили доски. При этом женщина отметила, что к своим гражданам поляки относятся совсем по-другому и платят им в несколько раз больше.