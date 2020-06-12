https://ria.ru/20200612/1572842833.html
"Относятся как к скоту": украинка рассказала об условиях работы в Польше
2020-06-12T09:29
2020-06-12T12:40
ситуация на украине
польша
украина
в мире
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Виктор
Бог ума не дал, а сами не нажили. Что заслужили морекопатели, то и получают.
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Арсений
А чему она удивляется?? Все правильно поляки делают.
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польша
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ситуация на украине, польша, украина, в мире
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Жительница Луцка Галина Федышин, которая отправилась в Польшу
на заработки, рассказала, в каких условиях приходится работать украинцам в Польше.
Женщина поехала в Варшаву
по рабочей визе на завод по производству продуктов питания, но из-за карантина он приостановил работу и ей пришлось искать подработки по сбору ягод, где люди оказались в еще худшем положении.
"Польские хозяева и раньше часто издевались над нашими людьми, недоплачивали. А теперь совсем озверели. Я за последнюю неделю побывала на двух хозяйствах под Варшавой — и везде пытались обмануть, а условия — каторжные", — рассказала Федышин украинскому изданию "Страна".
По ее словам, она пыталась найти другие подработки, однако снова столкнулась с трудной ситуацией — дополнительной неоплачиваемой работой и очень плохими условиями для работников. В частности, людей поселили в сарай, "больше похожий на конюшню", где в качестве кроватей служили доски. При этом женщина отметила, что к своим гражданам поляки относятся совсем по-другому и платят им в несколько раз больше.
"А к украинцам относятся как к скоту в прямом смысле слова", — рассказала украинка.
Она отметила, что многие ее сограждане вынуждены соглашаться на мизерную зарплату и "адские условия", поскольку знают, что на Украине
они не получат даже этого.