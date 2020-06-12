В Норильске на месте ЧП продолжают собирать топливно-водяную смесь

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске

© Фото : МЧС РФ Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске

КРАСНОЯРСК, 12 июн - РИА Новости. В Норильске на месте разлива дизельного топлива за сутки собрано более пяти тысяч кубометров топливно-водяной смеси и 17800 кубометров с момента начала работ по ликвидации аварии, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю

"За прошедшие сутки общими усилиями собрано 5270 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 17800 кубометров", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 8400 тонн загрязненного поверхностного грунта или 46136 тонн с начала ликвидации. За сутки было обработано сорбентом 2700 квадратных метров территории (всего 52300 квадратных метров)

К ликвидации ЧС привлечено 728 человек и 272 единицы техники.