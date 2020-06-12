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Лукашенко поздравил Путина с Днем России
2020-06-12T10:28
празднование дня россии — 2020
россия
день россии
михаил мишустин
александр лукашенко
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
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Лукашенко поздравил Путина с Днем России

07:51 12.06.2020 (обновлено: 10:28 12.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому коллеге Владимиру Путину с Днем России отметил, что в республике с большим уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей страны, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
"Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния", - говорится в поздравлении.
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По мнению Лукашенко, залог нынешних и новых достижений - вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству.
Глава Белоруссии выразил уверенность, что конструктивный межгосударственный диалог, основанный на принципах взаимного уважения и поддержки, отвечает коренным интересам жителей двух стран, способствует упрочению стабильности и безопасности в регионе.
По данным пресс-службы, Лукашенко также направил поздравления премьеру РФ Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского Совмина, свое поздравление российскому коллеге Михаилу Мишустину направил и глава правительства Белоруссии Роман Головченко. "К настоящему времени Российская Федерация добилась впечатляющих результатов в деле реформирования экономики и укрепления своих позиций на международных рынках. Убежден, что значительный экономический потенциал России и высокий профессионализм возглавляемого Вами правительства станут залогом успешного выполнения стоящих перед страной стратегических задач", – говорится в приведенном тексте.
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
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День России
Как сообщили в пресс-службе, Головченко подтвердил готовность Совмина к продолжению конструктивного межправительственного диалога в различных форматах и пожелал своему Мишустину крепкого здоровья и новых созидательных успехов на благо Отечества, а народу РФ - мира, добра и благополучия.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
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День России: повод заглянуть в будущееДвенадцатого июня 1990 года на съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете республики. Советскому Союзу оставался еще год. А эта дата стала Днем рождения Российской Федерации.
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Празднование Дня России — 2020РоссияДень РоссииМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинБелоруссияОбщество
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