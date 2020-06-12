В Кузбассе за сутки выявили 68 случаев COVID-19

"Еще у шестидесяти восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Тридцать один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечился уже триста шестьдесят один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот двадцать девять больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.