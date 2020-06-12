Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572840794.html
В Кузбассе за сутки выявили 68 случаев COVID-19
2020-06-12T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1200x0_80_0_0_4b4b186fe6cbf657af84cbd6d09f05dd.jpg
кемеровская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572840794.html?chat_room_id=1572840794
Новости
ru-RU
26256
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1200x0_80_0_0_4b4b186fe6cbf657af84cbd6d09f05dd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_28:0:2759:2048_1200x0_80_0_0_7852b7ac5cb52557d9a499d4fff34768.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_278:0:2326:2048_1200x0_80_0_0_6913e0d62b0dec84f32fb9aab02b3c6d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 68 случаев COVID-19

07:31 12.06.2020 (обновлено: 11:10 12.06.2020)
26256
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 12 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили у 68 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом случаев COVID-19 с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
Предыдущий максимальный прирост по региону был 11 июня – 61 заболевший за сутки.
"Еще у шестидесяти восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Тридцать один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечился уже триста шестьдесят один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот двадцать девять больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 44 новых заразившихся выявлено Кемерово, шесть – Новокузнецке, по три – в Междуреченске и Прокопьевске, по два – в Белово, Киселевске, Мариинском районе, по одному – в Анжеро-Судженске, Юрге, Тайге, Кемеровском, Промышленновском и Таштагольском районах.
Среди новых выздоровевших 12 жителей Кемерово, 13 – Новокузнецка, двое из Междуреченска, по одному - из Яшкинского района, Гурьевска, Прокопьевска и Киселевска.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 997 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 361 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9389 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
4175413
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане подвели итоги первого года президентства Токаева
Пробирки с кровью
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
Алексей Пушков
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Во Владимирской области выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Назван новый симптом, связанный с коронавирусом
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
СК продолжит следственные действия по делу Голунова, несмотря на COVID-19
Горожане на одной из улиц в Москве
В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение коронавируса
Пассажиры у здания нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
В аэропорту Симферополя появится огромная картина с Айвазовским
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 8987 случаев заражения коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
Девушка купается в океане в Майами-Бич, Флорида
Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Кресла для судей в зале заседаний
Суд поддержал женщину, у которой курские приставы взыскали пособие
Магазин
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
00:21В ливанских городах проходят столкновения демонстрантов и силовиков
Лента новостейМолния