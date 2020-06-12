https://ria.ru/20200612/1572840794.html
В Кузбассе за сутки выявили 68 случаев COVID-19
2020-06-12T07:31
2020-06-12T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 12 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили у 68 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом случаев COVID-19 с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
Предыдущий максимальный прирост по региону был 11 июня – 61 заболевший за сутки.
"Еще у шестидесяти восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Тридцать один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечился уже триста шестьдесят один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот двадцать девять больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре
, 44 новых заразившихся выявлено Кемерово
, шесть – Новокузнецке
, по три – в Междуреченске
и Прокопьевске
, по два – в Белово
, Киселевске
, Мариинском районе
, по одному – в Анжеро-Судженске
, Юрге
, Тайге, Кемеровском, Промышленновском и Таштагольском районах.
Среди новых выздоровевших 12 жителей Кемерово, 13 – Новокузнецка, двое из Междуреченска, по одному - из Яшкинского района
, Гурьевска
, Прокопьевска и Киселевска.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 997 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 361 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9389 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.