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В Южной Корее за сутки выявили 56 случаев COVID-19
2020-06-12T05:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
в мире
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коронавирус covid-19, южная корея, в мире

В Южной Корее за сутки выявили 56 случаев COVID-19

05:20 12.06.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 12 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 56 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 003, выздоровели 10 669, скончались уже 277 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 276 жертвах. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Двадцать восьмого мая суточный прирост больных достигал 79 человек, а в последние две недели держится в коридоре 30-60 человек.
По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 43 из новых случаев имеют локальное происхождение, 13 завезены из-за границы. Географически 25 случаев зафиксированы в Сеуле, 19 - в провинции Кенгидо, остальные по всей стране. Еще 10 зараженных выявили на карантинном досмотре.
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Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 146 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кенгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 94 человека заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 116 человек подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 60 человек – в спортзалах.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 15 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 669, что составляет 88,9%. Скончался еще один пациент, общее число жертв составляет 277. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,08 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1325 случаев завезли из-за границы, из них 85,9% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 568 зараженных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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