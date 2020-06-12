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Распространение нового коронавируса
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ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
2020-06-12T04:42
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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мелита вуйнович, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, дмитрий песков, москва, общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

04:42 12.06.2020
121092
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович . Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заявление директора Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о "необычной" статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением. Об этом, как передает Business FM, сообщила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович.
Она подчеркнула, что у организации "ни в коем случае" нет претензий к статистике по COVID-19 в стране.
Райан, отметила Вуйнович, не статистик и не имеет опыта экспертизы.
Россия приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности. В частности, в стране делают большое количество вскрытий, практически 100%, что позволяет максимально точно определять, стал ли коронавирус причиной смерти того или иного человека, добавила Вуйнович.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
11 июня, 21:01Распространение нового коронавируса
Мурашко допустил формат чередования карантина и его отмены

"Необычная" статистика

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
По его словам, низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования.
В ситуациях, когда проверяются много людей, можно наблюдать "относительно низкий уровень смертности", добавил Райан.
Мэр Москвы Сергей Собянин
11 июня, 19:21Распространение нового коронавируса
Собянин заявил, что риски заражения коронавирусом еще высоки

Комментарий Пескова

В Кремле не считают необычными данные о низкой смертности в России от коронавируса, Роспотребнадзор находится в контакте с Всемирной организацией здравоохранения и сможет ответить на все ее вопросы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос о том, не считают ли в Кремле цифры Роспотребнадзора "необычными и странными", Песков ответил отрицательно.
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
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Депздрав Москвы объяснил расхождение в данных о смертности из-за COVID-19

"Задачка для школьников младших классов"

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал слова директора программы Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана о том, что низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования.
По словам Мясникова, ВОЗ следует не строить теории, а найти реальную причину этого феномена. Врач считает, что версия организации звучит как "задачка для школьников младших классов".
Осторожно и постепенно: ослабление антивирусных ограничений в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.

Женщины занимаются гимнастикой в Заельцовском парке в Новосибирске
1 из 16

В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.

Посетители в Усадьбе Марьино (усадьба Строгановых и князей Голициных), открытой для посещения в Тоснеском районе Ленинградской области
2 из 16

Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.

Молодые люди играют в баскетбол в парке имени Урицкого в Казани
3 из 16

Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
4 из 16

В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
5 из 16

Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.

Девушка во время пробежки на улице Береговой в Краснодаре
6 из 16

В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.

Мужчины на байдарках в Екатеринбурге
7 из 16

В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму.
Пожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму
8 из 16
Пожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму.
© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.

Посетители в Усадьбе Марьино (усадьба Строгановых и князей Голициных), открытой для посещения в Тоснеском районе Ленинградской области
9 из 16

Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.

Молодые люди катаются на велосипедах в парке имени Урицкого в Казани
10 из 16

Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
11 из 16

Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
12 из 16

В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.

Женщина с ребенком на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму
13 из 16

Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.

Рыбак на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму
14 из 16

По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.

Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани
15 из 16

Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.

Посетители в Усадьбе Марьино (усадьба Строгановых и князей Голициных), открытой для посещения в Тоснеском районе Ленинградской области
16 из 16

Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 16

В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 16

Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 16

Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 16

В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 16

Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 16

В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 16

В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 16
Пожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму.
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
9 из 16

Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 16

Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 16

Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 16

В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 16

Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
14 из 16

По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
15 из 16

Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
16 из 16

Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены более 7,2 миллиона человек, из которых около 413 тысяч умерли.
В России количество зараженных превысило 502 тысячи человек, из них более 261 тысячи пациентов вылечились, 5632 — скончались. Введенные ранее ограничения по коронавирусу постепенно начали снимать, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве и области по-прежнему действует масочный режим.
Эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле, следует из подготовленного на основе математического моделирования доклада Российского химико-технологического университета имени Менделеева.
При этом ученые не исключают новых волн эпидемии. Для того чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности.
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ВОЗ это такая мутная организация что не стоит им доверять полностью,Свое надо иметь надежней будет.
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