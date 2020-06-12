https://ria.ru/20200612/1572839731.html
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
2020-06-12T04:42
2020-06-12T04:42
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
дмитрий песков
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ВОЗ это такая мутная организация что не стоит им доверять полностью,Свое надо иметь надежней будет.
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мелита вуйнович, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, дмитрий песков, москва, общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Заявление директора Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о "необычной" статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением. Об этом, как передает Business FM
, сообщила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
.
Она подчеркнула, что у организации "ни в коем случае" нет претензий к статистике по COVID-19 в стране.
Райан, отметила Вуйнович, не статистик и не имеет опыта экспертизы.
Россия приняла и исполняет руководство ВОЗ
по применению международной классификации заболевания в отношении смертности. В частности, в стране делают большое количество вскрытий, практически 100%, что позволяет максимально точно определять, стал ли коронавирус причиной смерти того или иного человека, добавила Вуйнович.
"Необычная" статистика
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
По его словам, низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования.
В ситуациях, когда проверяются много людей, можно наблюдать "относительно низкий уровень смертности", добавил Райан.
Комментарий Пескова
В Кремле не считают необычными данные о низкой смертности в России от коронавируса, Роспотребнадзор
находится в контакте с Всемирной организацией здравоохранения и сможет ответить на все ее вопросы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
На вопрос о том, не считают ли в Кремле цифры Роспотребнадзора "необычными и странными", Песков ответил отрицательно.
"Задачка для школьников младших классов"
Врач и телеведущий Александр Мясников
прокомментировал слова директора программы Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана о том, что низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования.
По словам Мясникова, ВОЗ следует не строить теории, а найти реальную причину этого феномена. Врач считает, что версия организации звучит как "задачка для школьников младших классов".
Осторожно и постепенно: ослабление антивирусных ограничений в России
1 из 16
В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.
2 из 16
Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.
3 из 16
Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.
4 из 16
В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.
5 из 16
Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.
6 из 16
В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.
7 из 16
В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.
8 из 16
Пожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму.
9 из 16
Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.
10 из 16
Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.
11 из 16
Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.
12 из 16
В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.
13 из 16
Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.
14 из 16
По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.
15 из 16
Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.
16 из 16
Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.
1 из 16
В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.
2 из 16
Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.
3 из 16
Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.
4 из 16
В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.
5 из 16
Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.
6 из 16
В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.
7 из 16
В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.
8 из 16
Пожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму.
9 из 16
Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.
10 из 16
Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.
11 из 16
Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.
12 из 16
В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.
13 из 16
Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.
14 из 16
По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.
15 из 16
Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.
16 из 16
Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.
Пандемия COVID-19
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены более 7,2 миллиона человек, из которых около 413 тысяч умерли.
В России количество зараженных превысило 502 тысячи человек, из них более 261 тысячи пациентов вылечились, 5632 — скончались. Введенные ранее ограничения по коронавирусу постепенно начали снимать, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве
и области по-прежнему действует масочный режим.
Эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле, следует из подготовленного на основе математического моделирования доклада Российского химико-технологического университета имени Менделеева.
При этом ученые не исключают новых волн эпидемии. Для того чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.