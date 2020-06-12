ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заявление директора Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о "необычной" статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением. Об этом, как передает Мелита Вуйнович. Заявление директора Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о "необычной" статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением. Об этом, как передает Business FM , сообщила представитель ВОЗ в Российской Федерации

Она подчеркнула, что у организации "ни в коем случае" нет претензий к статистике по COVID-19 в стране.

Райан, отметила Вуйнович, не статистик и не имеет опыта экспертизы.

Россия приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности. В частности, в стране делают большое количество вскрытий, практически 100%, что позволяет максимально точно определять, стал ли коронавирус причиной смерти того или иного человека, добавила Вуйнович.

"Необычная" статистика

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".

По его словам, низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования.

В ситуациях, когда проверяются много людей, можно наблюдать "относительно низкий уровень смертности", добавил Райан.

Комментарий Пескова

В Кремле не считают необычными данные о низкой смертности в России от коронавируса, Роспотребнадзор находится в контакте с Всемирной организацией здравоохранения и сможет ответить на все ее вопросы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

На вопрос о том, не считают ли в Кремле цифры Роспотребнадзора "необычными и странными", Песков ответил отрицательно.

"Задачка для школьников младших классов"

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал слова директора программы Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана о том, что низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования.

По словам Мясникова, ВОЗ следует не строить теории, а найти реальную причину этого феномена. Врач считает, что версия организации звучит как "задачка для школьников младших классов".

Пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены более 7,2 миллиона человек, из которых около 413 тысяч умерли.

В России количество зараженных превысило 502 тысячи человек, из них более 261 тысячи пациентов вылечились, 5632 — скончались. Введенные ранее ограничения по коронавирусу постепенно начали снимать, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве и области по-прежнему действует масочный режим.

Эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле, следует из подготовленного на основе математического моделирования доклада Российского химико-технологического университета имени Менделеева.

При этом ученые не исключают новых волн эпидемии. Для того чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности.