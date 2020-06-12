Эспер поручил изучить действия Национальной гвардии США при беспорядках

"Анализ действий оценит усилия Национальной гвардии, работавшей вместе с местными и федеральными правоохранительными органами по всей стране на протяжении последних двух недель", - говорится в заявлении Пентагона.

При этом Эспер заявил, что действия Национальной гвардии были "профессиональными и умелыми".

Ряд штатов США задействовали Национальную гвардию после массовых протестов и беспорядков, вызванных гибелью от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Как правило, с вводом Национальной гвардии они быстро прекращались. При этом использование военных вызвало дискуссию о том, насколько это было необходимо, и многие штаты отказались от услуг военных.