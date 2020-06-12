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Эспер поручил изучить действия Национальной гвардии США при беспорядках
2020-06-12T04:03
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
марк эспер
министерство обороны сша
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, марк эспер, министерство обороны сша, сша, в мире

Эспер поручил изучить действия Национальной гвардии США при беспорядках

04:03 12.06.2020
374
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер поручил изучить действия Национальной гвардии при беспорядках, говорится в заявлении Пентагона.
"Анализ действий оценит усилия Национальной гвардии, работавшей вместе с местными и федеральными правоохранительными органами по всей стране на протяжении последних двух недель", - говорится в заявлении Пентагона.
При этом Эспер заявил, что действия Национальной гвардии были "профессиональными и умелыми".
Ряд штатов США задействовали Национальную гвардию после массовых протестов и беспорядков, вызванных гибелью от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Как правило, с вводом Национальной гвардии они быстро прекращались. При этом использование военных вызвало дискуссию о том, насколько это было необходимо, и многие штаты отказались от услуг военных.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМарк ЭсперМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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