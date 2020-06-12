https://ria.ru/20200612/1572839369.html
Twitter заблокировал по подозрению в пропаганде еще 32 тысячи аккаунтов
2020-06-12T03:36
2020-06-12T03:36
россия
весь мир
twitter
в мире
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россия, весь мир, twitter, в мире
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости.
Социальная сеть Twitter
сообщила в четверг, что заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей, в том числе более 1 тысячи из России
.
"Сегодня мы вносим 32 242 учетных записи в наш архив информационных операций, связанных с государствами... Они включают три отдельных группы операций, которые мы приписываем КНР
, России и Турции", - говорится в заявлении соцсети.
В частности, России приписывается 1152 учетных записи, которые, по мнению Twitter, связаны с сайтом "Актуальная политика". "Этот сайт-СМИ занимается политической пропагандой при поддержке государства внутри России. Сеть аккаунтов, связанных с этим СМИ, была заблокирована за нарушение нашей политики относительно манипуляции, в частности за то, что они занимались скоординированным перепостом и усилением неоригинальной информации ради политических целей", - говорится в заявлении. Twitter уже блокировал в прошлом аккаунты, которые связывал с "Актуальной политикой".
Кроме того, подверглись блокировке две сети, предположительно связанные с КНР, и одна, предположительно связанная с Турцией
.