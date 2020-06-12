Twitter заблокировал по подозрению в пропаганде еще 32 тысячи аккаунтов

В частности, России приписывается 1152 учетных записи, которые, по мнению Twitter, связаны с сайтом "Актуальная политика". "Этот сайт-СМИ занимается политической пропагандой при поддержке государства внутри России. Сеть аккаунтов, связанных с этим СМИ, была заблокирована за нарушение нашей политики относительно манипуляции, в частности за то, что они занимались скоординированным перепостом и усилением неоригинальной информации ради политических целей", - говорится в заявлении. Twitter уже блокировал в прошлом аккаунты, которые связывал с "Актуальной политикой".