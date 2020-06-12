Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Издатели Оксфордского словаря английского языка (OED) работают над более полным отражением понятия "расизм" в своих статьях, сообщила РИА Новости представитель издательства Издатели Оксфордского словаря английского языка (OED) работают над более полным отражением понятия "расизм" в своих статьях, сообщила РИА Новости представитель издательства Оксфордского университета Элла Персиваль.

По ее словам, словарное расширение в данной области происходит в контексте глобальных антирасистских протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Собеседница агентства признала, что хотя определение расизма было пересмотрено в издании словаря 2019 года, лексикографический охват этого понятия должен быть еще более полным и точным.

"Мы работаем над новыми статьями для терминов "структурный расизм" и "систематический расизм". Это необходимо, чтобы ясно выразить и объяснить различные аспекты расизма и его последствия для общества", - заявила Персиваль.

Ранее сообщалось, что издатели американского словаря Merriam-Webster решили уточнить определение расизма по рекомендации афроамериканки, предложившей добавить в статью ссылку на факт систематического угнетения черного населения в США