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Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
2020-06-12T01:01
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оксфордский университет
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джордж флойд, оксфордский университет, сша, в мире

Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"

01:01 12.06.2020
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© AP Photo / Caleb JonesОксфордский словарь английскго языка
Оксфордский словарь английскго языка
© AP Photo / Caleb Jones
Оксфордский словарь английскго языка. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Издатели Оксфордского словаря английского языка (OED) работают над более полным отражением понятия "расизм" в своих статьях, сообщила РИА Новости представитель издательства Оксфордского университета Элла Персиваль.
По ее словам, словарное расширение в данной области происходит в контексте глобальных антирасистских протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Собеседница агентства признала, что хотя определение расизма было пересмотрено в издании словаря 2019 года, лексикографический охват этого понятия должен быть еще более полным и точным.
"Мы работаем над новыми статьями для терминов "структурный расизм" и "систематический расизм". Это необходимо, чтобы ясно выразить и объяснить различные аспекты расизма и его последствия для общества", - заявила Персиваль.
Ранее сообщалось, что издатели американского словаря Merriam-Webster решили уточнить определение расизма по рекомендации афроамериканки, предложившей добавить в статью ссылку на факт систематического угнетения черного населения в США.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Словарь Merriam-Webster
Вчера, 05:03Культура
Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
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Джордж ФлойдОксфордский университетСШАВ мире
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