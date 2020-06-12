Sony показала первые игры для PlayStation 5

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В рамках презентации The Future of Gaming японская компания В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5. Кадры с геймпадом DualSense опубликован на YouTube-канале PlayStation

В рамках презентации компания также показала первые игры для консоли.

Одним из первых для PS5 был заявлен автосимулятор Gran Turismo 7 от японской студии Polyphony Digital. Кроме того анонсирован выход улучшенного издания Grand Theft Auto V — популярного криминального экшена с открытым миром.

Sony PlayStation 5 – находящаяся в разработке игровая приставка нового поколения. Она должна стать новой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. По словам генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, поступление новой приставки в продажу планируется в конце 2020 года на предпраздничный сезон.