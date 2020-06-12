Российская бизнес-игра для аграриев становится международной

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бизнес-игра "Начинающий фермер" впервые пройдет в международном формате. Интеллектуальное соревнование, зародившееся в Дагестане, Российский союз сельской молодежи (РССМ) за восемь лет вывел на федеральный уровень, а теперь финалистов позовут за границу.

Лучшие аграрии смогут обменяться опытом с зарубежными профессионалами и энтузиастами. Раньше игра была доступна студентам вузов и колледжей, позже включились старшие школьники и молодые предприниматели в возрасте до 35 лет.

"У мероприятия есть две цели: часть участников учится бизнес-планированию и работе в команде, то есть приходит за знаниями, а другая — за конкретной поддержкой для открытия своего дела", — рассказал РИА Новости первый заместитель председателя РССМ Дмитрий Пекуровский.

Он отметил, что в 2020 году у игры появились партнеры из Беларуси, Казахстана, Армении и Германии. Зарубежные сельскохозяйственные организации решили провести национальные этапы игры и пригласить победителей из России на стажировку, что тоже стало новшеством для проекта с многолетней историей.

"Нужно, чтобы игра зарекомендовала себя на международном уровне, а дальше будем расширять географию", — подчеркнул Дмитрий Пекуровский.

Конкурсные бизнес-планы посвящены популярному ландшафтному дизайну, агротуризму, разведению животных, растениеводству, сельскохозяйственной кооперации и уникальным идеям.

Арбузный мед, козий сыр и неизвестный овощ из Волгограда: на что способны начинающие фермеры

© Фото предоставлено пресс-службой Российского союза сельской молодежи Победители одного из заключительных этапов бизнес-игры "Начинающий фермер" © Фото предоставлено пресс-службой Российского союза сельской молодежи Победители одного из заключительных этапов бизнес-игры "Начинающий фермер"

Среди самых запоминающихся идей "Начинающего фермера" были шашлычки из нутрии, полезные продукты из одуванчика (Хакасия), проект по выращиванию крапивы и арбузный мед от участников из Дагестана — родины бизнес-игры.

"Встречи в финалах — всегда очень креативные, местами непредсказуемые. Особенно интересно оценивать команды: одна голова хорошо, а пять — круче", — поделился Дмитрий Пекуровский.

Он вспомнил, как на презентации шашлыков из нутрии показали фотографии милого зверька, а потом его принесли пробовать — странные ощущения. Организатор привел еще пример: студентка Анастасия Денисова из Самарской области, любящая ухаживать за козами, защитила бизнес-проект и выиграла грант. Теперь она делает оригинальные сыры из козьего молока, увеличила поголовье этих животных и завела коров для создания новых продуктов.

Интересный проект по выращиванию малоизвестного корнеплода представила команда из Волгограда: они проанализировали рынок и решили "нести в массы" дайкон. Сочный, не горький, похожий на большую сладкую редиску, он отлично подходит для витаминных салатов и сочетается со многими овощами.

В прошлом году школьник из Якутии представил на бизнес-игре мед — это очень удивило экспертов, потому что в суровом регионе пчелы не очень хорошо выживают. Мальчик решил продолжить дело своей семьи, которая поколениями готовит пергу, и после победы открыл свое ИП.

Так в игре уже начала формироваться преемственность поколений, привычная для Германии, когда молодое поколение выбирает делом жизни то, чем занимается семья. По словам организаторов, молодежь еще и предлагает усовершенствованные технологии. Фермерский труд весьма непрост, и когда школьник знает ему цену и хочет улучшить жизнь своего региона, это достойно внимания.

Секрет популярности игры

© Фото предоставлено пресс-службой Российского союза сельской молодежи Защита бизнес-проекта в финале игры "Начинающий фермер" © Фото предоставлено пресс-службой Российского союза сельской молодежи Защита бизнес-проекта в финале игры "Начинающий фермер"

Почему интерес к проекту "Начинающий фермер" вышел за пределы страны? По мнению организаторов, успех пришел потому, что игра учит не только производить товар, но и презентовать его, упаковывать, защищать, доказывать жизнеспособность бизнеса, а это то, с чем на деле столкнется каждый предприниматель.

"Фермерство в последние годы поменяло смысл: люди хотят не только делать продукт, а создавать бренд, качественный и узнаваемый. Чем больше будет участников из разных стран, тем выше станет любопытство сельской молодежи. Перенимая опыт, аграрии будут производить более конкурентоспособные продукты, придумывать свою фишку", — выразил мнение Дмитрий Пекуровский.

Во многих странах фермерские хозяйства регионов представляют свои бренды — выводят новые породы коров, селекционируют уникальные томаты, производят сыры и вина, защищенные географическим указанием. Благодаря таким проектам, как "Начинающий фермер", тенденция развивается и в России.

Сроки приема заявок и финала конкурса в этом году сдвинулись из-за пандемии коронавируса. Организаторы запустили онлайн-платформу "Фермер в сети", чтобы аграрии могли задавать вопросы и делиться нюансами в формате видеоблога.

Местные власти стран-участниц сами принимают решения, очно или заочно проводить национальные этапы. На Урале прием заявок закончился 10 июня, во многих регионах России и зарубежья он продлится до 25 июля. Заключительный мозговой штурм состоится ближе к осени. Финалистов пригласят в Москву, их бизнес-идеи будет оценивать международное жюри. Конкурсантам предстоит выдержать блицопрос с признанными экспертами.

Задача аграриев — проявить способности в бизнес-планировании, сборе и анализе информации, выработке управленческих решений и построении командной работы.

Лауреатов в 2020 году также ждут грамоты, оригинальные подарки и рекомендации от Минсельхоза для получения регионального гранта на открытие бизнеса.