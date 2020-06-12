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Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне
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"Девушка купается в океане в Майами-Бич." Ага, девушка лет 40-45+
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Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне

10:00 12.06.2020 (обновлено: 10:24 12.06.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Joaquin Sarmiento

Артист выступает на площади Ботеро в Медельине в ходе информационной кампании по предотвращению распространения коронавируса.

Артист выступает на площади Ботеро в рамках информационной кампании по предотвращению распространения коронавируса в Медельине
1 из 30

Артист выступает на площади Ботеро в Медельине в ходе информационной кампании по предотвращению распространения коронавируса.

© AFP 2020 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2020 / Cliff Hawkins/Getty Images

Девушка купается в океане в Майами-Бич.

Девушка купается в океане в Майами-Бич, Флорида
2 из 30

Девушка купается в океане в Майами-Бич.

© AFP 2020 / Cliff Hawkins/Getty Images
© AFP 2020 / Orlando Sierra

Двое мужчин везут тележку с товарами в столице Гондураса Тегусигальпе.

Двое мужчин несут тележку с товарами в Тегусигальпе, Гондурас
3 из 30

Двое мужчин везут тележку с товарами в столице Гондураса Тегусигальпе.

© AFP 2020 / Orlando Sierra
© REUTERS / David J. Phillip/Pool

Золотой гроб с телом Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией в США.

Подготовка к похоронам Джорджа Флойда в Хьюстоне
4 из 30

Золотой гроб с телом Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией в США.

© REUTERS / David J. Phillip/Pool
© REUTERS / Lindsey Wasson

Беспорядки в Сиэтле.

Беспорядки в Сиэтле, Вашингтон, США
5 из 30

Беспорядки в Сиэтле.

© REUTERS / Lindsey Wasson
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже в Центральном районе Сочи.

Отдыхающие на пляже в Центральном районе города Сочи
6 из 30

Отдыхающие на пляже в Центральном районе Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Енот-полоскун Майя в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

Самка енота-полоскуна Майя в вольере парка флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
7 из 30

Енот-полоскун Майя в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Майшев

Девушка фотографируется на Красной площади в Москве.

Девушка фотографируется на Красной площади в Москве
8 из 30

Девушка фотографируется на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо фонтана "Дружба народов".
Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо фонтана Дружба народов
9 из 30
Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо фонтана "Дружба народов".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AFP 2020 / Philip Fong

Посетитель фотографирует фигурки Манэки-нэко в токийском храме Готокудзи. Считается, что фарфоровая кошка с поднятой лапкой приносит удачу.

Посетитель фотографирует статуи Манэки-нэко в храме Джокудзи в Токио
10 из 30

Посетитель фотографирует фигурки Манэки-нэко в токийском храме Готокудзи. Считается, что фарфоровая кошка с поднятой лапкой приносит удачу.

© AFP 2020 / Philip Fong
© AFP 2020 / Tarso Sarraf

Медики прибыли в небольшой поселок на реке Квара в Бразилии, чтобы помочь живущим здесь семьям во время пандемии коронавируса.

Медицинские работники из города Мелгако, прибывшие в поселок на реке Квара для оказания медицинской помощи жителям во время пандемии коронавируса в Бразилии
11 из 30

Медики прибыли в небольшой поселок на реке Квара в Бразилии, чтобы помочь живущим здесь семьям во время пандемии коронавируса.

© AFP 2020 / Tarso Sarraf
© AFP 2020 / Giuseppe Cacace

Велосипедист в пустыне Аль-Кудра в Дубае.

Велосипедист в пустыне Аль-Кудра в Дубае
12 из 30

Велосипедист в пустыне Аль-Кудра в Дубае.

© AFP 2020 / Giuseppe Cacace
© REUTERS / Agustin Marcarian

Аргентинский каноист Себастьян Росси готовится к Олимпиаде в бассейне у дома в Буэнос-Айресе.

Аргентинский каноист Себастьян Росси готовится к Олимпиаде в бассейне во время пандемии коронавируса в Буэнос-Айресе
13 из 30

Аргентинский каноист Себастьян Росси готовится к Олимпиаде в бассейне у дома в Буэнос-Айресе.

© REUTERS / Agustin Marcarian
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанк

Люди набирают питьевую воду в различные емкости в Каракасе.

Люди набирают питьевую воду в Венесуэле
14 из 30

Люди набирают питьевую воду в различные емкости в Каракасе.

© РИА Новости / Магда Гибелли
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© REUTERS / Dylan Martinez

Акция против полицейского насилия в Лондоне.

Сотрудники полиции во время столкновений с участниками акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
15 из 30

Акция против полицейского насилия в Лондоне.

© REUTERS / Dylan Martinez
© REUTERS / Timothy A Clary

Девушка проходит мимо заколоченных витрин магазина Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Девушка проходит мимо заколоченных витрин магазина Cartier на пятой авеню в Нью-Йорке
16 из 30

Девушка проходит мимо заколоченных витрин магазина Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке.

© REUTERS / Timothy A Clary
© AFP 2020 / Money Sharma

Жара в Нью-Дели.

Мужчина обливает сына водой во время жары в Нью-Дели
17 из 30

Жара в Нью-Дели.

© AFP 2020 / Money Sharma
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Стюардесса компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.

Стюардесса авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево в Москве
18 из 30

Стюардесса компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Пассажиры на станции метро "Арбатская" в Москве после отмены режима самоизоляции.

Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
19 из 30

Пассажиры на станции метро "Арбатская" в Москве после отмены режима самоизоляции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© REUTERS / Eduardo Munoz

Участницы акции протеста против расового неравенства на площади Гранд-Арми-Плаза в Нью-Йорке.

Участницы акции протеста против расового неравенства на площади Гранд-Арми-Плаза в Нью-Йорке
20 из 30

Участницы акции протеста против расового неравенства на площади Гранд-Арми-Плаза в Нью-Йорке.

© REUTERS / Eduardo Munoz
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди загорают в Парке Горького в Москве.

Люди загорают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
21 из 30

Люди загорают в Парке Горького в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AP Photo / PA/Alan Crowhurst

Лошади на ипподроме Челмсфорд Сити в Англии.

Лошади на ипподроме Челмсфорд-Сити в Челмсфорде, Англия
22 из 30

Лошади на ипподроме Челмсфорд Сити в Англии.

© AP Photo / PA/Alan Crowhurst
© AFP 2020 / Charly Triballeau

Человек в костюме Человека-паука на перекрестке Сибуя в Токио.

Человек в костюме Человека-Паука прыгает на перекрестке Сибуя в Токио
23 из 30

Человек в костюме Человека-паука на перекрестке Сибуя в Токио.

© AFP 2020 / Charly Triballeau
© AFP 2020 / Prakash Mathema

Полиция использует водометы для разгона демонстрантов, протестующих против мер правительства по борьбе с коронавирусом в Катманду.

Полиция использует водометы для разгона демонстрантов протестующих против политики правительства по борьбе с коронавирусом COVID-19 в Катманду, Непал
24 из 30

Полиция использует водометы для разгона демонстрантов, протестующих против мер правительства по борьбе с коронавирусом в Катманду.

© AFP 2020 / Prakash Mathema
© AP Photo / Partha Sarathi Das

Сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия на месте взрыва и пожара на нефтяном месторождении в индийском штате Ассам.

Сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия на месте взорвавшейся и загоревшейся нефтяной скважины в северо-восточном индийском штате Ассам
25 из 30

Сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия на месте взрыва и пожара на нефтяном месторождении в индийском штате Ассам.

© AP Photo / Partha Sarathi Das
© AFP 2020 / Dimitar Dilkoff Женщины гуляют в парке в Москве.
Женщины гуляют в парке в Москве
26 из 30
Женщины гуляют в парке в Москве.
© AFP 2020 / Dimitar Dilkoff
© AP Photo / Dita Alangkara

Дезинфекция на входе в торговый центр в Джакарте.

Женщина проходит дезинфекцию на входе в торговый центр в Джакарте
27 из 30

Дезинфекция на входе в торговый центр в Джакарте.

© AP Photo / Dita Alangkara
© AFP 2020 / STR

Вещевой рынок в Ухане.

Вещевой рынок в Ухани, Китай
28 из 30

Вещевой рынок в Ухане.

© AFP 2020 / STR
© AFP 2020 / Luis Acosta Выброшенный на берег мусор на пляже в Панаме.
Выброшенный на берег мусор на пляже в Панаме
29 из 30
Выброшенный на берег мусор на пляже в Панаме.
© AFP 2020 / Luis Acosta
© REUTERS / Marco Bello

Мужчина в курортном городе Дорале во Флориде стоит на голове на доске для сапсерфинга в знак протеста против расизма и жестокости полиции.

Мужчина стоит на голове на доске для сапсерфинга в рамках акции против расизма и жестокости полиции в Дорале, Флорида
30 из 30

Мужчина в курортном городе Дорале во Флориде стоит на голове на доске для сапсерфинга в знак протеста против расизма и жестокости полиции.

© REUTERS / Marco Bello
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Джордж ФлойдКоронавирус COVID-19ДубайНью-ЙоркПанамаВДНХпротестыАссамРоев ручейПарк культуры имени ГорькогоАнглияМоскваНью-ДелиФлоридаЛондонСиэтлКаракасКатмандуХьюстонУханьДжакартаГондурасБуэнос-Айрес (город)КрасноярскТокиоМедельинФото
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"Девушка купается в океане в Майами-Бич." Ага, девушка лет 40-45+
12 июня, 17:09
Семён Мосин
1360026
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