Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне

Артист выступает на площади Ботеро в Медельине в ходе информационной кампании по предотвращению распространения коронавируса.
Артист выступает на площади Ботеро в Медельине в ходе информационной кампании по предотвращению распространения коронавируса.
Девушка купается в океане в Майами-Бич.
Двое мужчин везут тележку с товарами в столице Гондураса Тегусигальпе.
Золотой гроб с телом Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией в США.
Золотой гроб с телом Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией в США.
Беспорядки в Сиэтле.
Отдыхающие на пляже в Центральном районе Сочи.
Енот-полоскун Майя в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Енот-полоскун Майя в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Девушка фотографируется на Красной площади в Москве.
Посетитель фотографирует фигурки Манэки-нэко в токийском храме Готокудзи. Считается, что фарфоровая кошка с поднятой лапкой приносит удачу.
Посетитель фотографирует фигурки Манэки-нэко в токийском храме Готокудзи. Считается, что фарфоровая кошка с поднятой лапкой приносит удачу.
Медики прибыли в небольшой поселок на реке Квара в Бразилии, чтобы помочь живущим здесь семьям во время пандемии коронавируса.
Медики прибыли в небольшой поселок на реке Квара в Бразилии, чтобы помочь живущим здесь семьям во время пандемии коронавируса.
Велосипедист в пустыне Аль-Кудра в Дубае.
Аргентинский каноист Себастьян Росси готовится к Олимпиаде в бассейне у дома в Буэнос-Айресе.
Аргентинский каноист Себастьян Росси готовится к Олимпиаде в бассейне у дома в Буэнос-Айресе.
Люди набирают питьевую воду в различные емкости в Каракасе.
Люди набирают питьевую воду в различные емкости в Каракасе.
Акция против полицейского насилия в Лондоне.
Девушка проходит мимо заколоченных витрин магазина Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке.
Девушка проходит мимо заколоченных витрин магазина Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке.
Жара в Нью-Дели.
Стюардесса компании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.
Пассажиры на станции метро "Арбатская" в Москве после отмены режима самоизоляции.
Пассажиры на станции метро "Арбатская" в Москве после отмены режима самоизоляции.
Участницы акции протеста против расового неравенства на площади Гранд-Арми-Плаза в Нью-Йорке.
Участницы акции протеста против расового неравенства на площади Гранд-Арми-Плаза в Нью-Йорке.
Люди загорают в Парке Горького в Москве.
Лошади на ипподроме Челмсфорд Сити в Англии.
Лошади на ипподроме Челмсфорд Сити в Англии.
Человек в костюме Человека-паука на перекрестке Сибуя в Токио.
Полиция использует водометы для разгона демонстрантов, протестующих против мер правительства по борьбе с коронавирусом в Катманду.
Полиция использует водометы для разгона демонстрантов, протестующих против мер правительства по борьбе с коронавирусом в Катманду.
Сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия на месте взрыва и пожара на нефтяном месторождении в индийском штате Ассам.
Сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия на месте взрыва и пожара на нефтяном месторождении в индийском штате Ассам.
Дезинфекция на входе в торговый центр в Джакарте.
Дезинфекция на входе в торговый центр в Джакарте.
Вещевой рынок в Ухане.
Мужчина в курортном городе Дорале во Флориде стоит на голове на доске для сапсерфинга в знак протеста против расизма и жестокости полиции.
Мужчина в курортном городе Дорале во Флориде стоит на голове на доске для сапсерфинга в знак протеста против расизма и жестокости полиции.