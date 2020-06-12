https://ria.ru/20200612/1572804860.html
В Индии установили правила работы отелей, кафе и туроператоров
2020-06-12T13:07
2020-06-12T13:07
туризм
туризм
новости - туризм
индия
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туризм, новости - туризм, индия
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости.
В Индии установили правила работы отелей, кафе и туроператоров, сообщает
Travel and Leisure.
В Индии начали работать предприятия, открылись рестораны, торговые центры, небольшие магазины и храмы. Школы, спортивные залы и метро остаются закрытыми. Массовые мероприятия до сих пор не разрешены, зато можно совершать перелеты внутри страны.
В ожидании открытия международного авиасообщения, министерство туризма выпустило правила работы для отелей, ресторанов и туроператоров.
Так, заведения могут принимать клиентов, которые чувствовали себя здоровыми в последние 28 дней. Для всех – проводить термометрию. Пожимать руки гостям нельзя, зато нужно предоставить дезинфицирующее средство, а в общественных местах — всем носить маски.
Также гостиницы и места общепита обязаны обрабатывать спецрастворами предметы, которых касаются посетители – дверные ручки, кнопки лифта.
Ресторанам предписано сократить вместимость вполовину, поощрять электронные платежи и обеспечивать персонал средствами защиты.