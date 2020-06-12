МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В Индии установили правила работы отелей, кафе и туроператоров, В Индии установили правила работы отелей, кафе и туроператоров, сообщает Travel and Leisure.

В Индии начали работать предприятия, открылись рестораны, торговые центры, небольшие магазины и храмы. Школы, спортивные залы и метро остаются закрытыми. Массовые мероприятия до сих пор не разрешены, зато можно совершать перелеты внутри страны.

В ожидании открытия международного авиасообщения, министерство туризма выпустило правила работы для отелей, ресторанов и туроператоров.

Так, заведения могут принимать клиентов, которые чувствовали себя здоровыми в последние 28 дней. Для всех – проводить термометрию. Пожимать руки гостям нельзя, зато нужно предоставить дезинфицирующее средство, а в общественных местах — всем носить маски.

Также гостиницы и места общепита обязаны обрабатывать спецрастворами предметы, которых касаются посетители – дверные ручки, кнопки лифта.