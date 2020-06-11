https://ria.ru/20200611/1572837328.html
В Ненецком округе продлили ограничительный режим до 3 июля
2020-06-11T23:17
2020-06-11T23:18
распространение нового коронавируса
юрий бездудный
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
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юрий бездудный, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости.
Власти Ненецкого округа приняли решение о продлении режима ограничительных мер до 3 июня, несмотря на относительно благополучную эпидситуацию по коронавирусу в регионе, сообщил врио главы региона Юрий Бездудный
на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
Как отметил врио губернатора, в НАО с начала эпидемии выздоровели 65 человек из 81. По его словам, он получает много сообщений с просьбой отменить двухнедельную изоляцию. Власти региона постепенно открывают спортивные объекты, салоны красоты, на прошлой неделе открыли парилки. С 15 июня будут открыты теннисный корт и каток.
"Поэтапно мы смягчаем режим, но отменить его полностью пока рано. Считаю, что на фоне внутренних послаблений именно соблюдение строгих требований на въезде в округ позволяют нам сохранять более благополучную эпидобстановку, чем в других регионах. Поэтому режим продлеваем до 3 июля. При этом будем постепенно снимать ограничения при улучшении обстановки в округе", - написал Бездудный.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.