В Ненецком округе продлили ограничительный режим до 3 июля

Как отметил врио губернатора, в НАО с начала эпидемии выздоровели 65 человек из 81. По его словам, он получает много сообщений с просьбой отменить двухнедельную изоляцию. Власти региона постепенно открывают спортивные объекты, салоны красоты, на прошлой неделе открыли парилки. С 15 июня будут открыты теннисный корт и каток.

"Поэтапно мы смягчаем режим, но отменить его полностью пока рано. Считаю, что на фоне внутренних послаблений именно соблюдение строгих требований на въезде в округ позволяют нам сохранять более благополучную эпидобстановку, чем в других регионах. Поэтому режим продлеваем до 3 июля. При этом будем постепенно снимать ограничения при улучшении обстановки в округе", - написал Бездудный.