Коронавирус нашли у сотрудников 35 киевских магазинов и ресторанов

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у сотрудников 35 киевских ресторанов, рынков и магазинов, сообщил глава Госпродпотребслужбы Коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у сотрудников 35 киевских ресторанов, рынков и магазинов, сообщил глава Госпродпотребслужбы Украины Олег Рубан.

"Относительно ресторанов - есть случаи среди персонала. В целом это 35 субъектов - операторы рынка, которые осуществляют оборот пищевых продуктов. Сюда относятся и магазины, и супермаркеты, и рестораны", - цитирует Рубана агентство " РБК -Украина".

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 11 мая кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Второй этап стартовал 22 мая, в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение, полноценно заработают места общественного питания в большинстве регионов.

Всего за время пандемии на Украине, по последним данным минздрава, заболели 29 070 человек, выздоровели 13 141 человек, число летальных случаев составляет 854.