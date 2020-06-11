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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572835965.html
Коронавирус нашли у сотрудников 35 киевских магазинов и ресторанов
2020-06-11T22:16
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Коронавирус нашли у сотрудников 35 киевских магазинов и ресторанов

22:16 11.06.2020
278
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатори
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатори
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у сотрудников 35 киевских ресторанов, рынков и магазинов, сообщил глава Госпродпотребслужбы Украины Олег Рубан.
"Относительно ресторанов - есть случаи среди персонала. В целом это 35 субъектов - операторы рынка, которые осуществляют оборот пищевых продуктов. Сюда относятся и магазины, и супермаркеты, и рестораны", - цитирует Рубана агентство "РБК-Украина".
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 11 мая кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Второй этап стартовал 22 мая, в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
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С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение, полноценно заработают места общественного питания в большинстве регионов.
Всего за время пандемии на Украине, по последним данным минздрава, заболели 29 070 человек, выздоровели 13 141 человек, число летальных случаев составляет 854.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоронавирусыРБК (медиагруппа)УкраинаВ мире
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