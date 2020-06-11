"Добивают упавшего". Рената Литвинова заступилась за Ефремова

Встреча с Ренатой Литвиновой в посольстве Италии в Москве

Как заявила актриса, она с ранних лет знакома с травлей.

"Я знаю, что это такое с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего", — отметила артистка.

По словам Литвиновой авария с участием Ефремова — "драма со всех сторон". Она добавила, что артистом тоже "случилось горе".

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве . Ехавший за рулем Jeep Grand Cherokee артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водитель которой скончался утром на следующий день. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.