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Линию соприкосновения в Донбассе будут пересекать по спискам
2020-06-11T21:39
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ольга кобцева
леонид пасечник
вооруженный конфликт на востоке украины
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Линию соприкосновения в Донбассе будут пересекать по спискам

21:39 11.06.2020
623
© РИА НовостиПункт пропуска "Станица Луганская"
Пункт пропуска Станица Луганская
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Пропуск людей через линию соприкосновения после открытия контрольного пункта въезда - выезда (КПВВ) "Станица Луганская" в Донбассе будет проводиться по предварительно согласованным спискам, заявил глава МИД республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
В марте этого года в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. Пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщал, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе возобновят работу с 10 июня. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила, что КПВВ "Станица Луганская", который является единственным между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией, не возобновит работу в среду, как это анонсировал Киев, поскольку "коронавирус никто не отменял".
Автомобиль ДПС ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
10 июня, 22:43
ДНР настаивает на синхронизации пропуска людей через КПП в Донбассе
"Для предотвращения экспорта коронавируса на территорию Луганской народной республики с подконтрольной Киеву территории, где обстановка, по оценке украинских санитарных властей, крайне неблагоприятна и не позволяет снизить ограничительные меры, указом главы ЛНР (от 10 июня - ред.) определены следующие условия и порядок организации пересечения линии разграничения..." - говорится в заявлении Дейнего.
Согласно указу главы республики Леонида Пасечника, пропуск через линию разграничения будет осуществляться по предварительно согласованным спискам и в количествах, "которые не превышают разумную нагрузку на медицинские учреждения". "Списки на пересечение линии разграничения будут формироваться ежедневно с учётом наличия экстренных обстоятельств", - пояснил Дейнего.
Военнослужащие в Донбассе
10 июня, 16:01
В ЛНР назвали одностороннее открытие Киевом КПП в Донбассе провокацией
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСитуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛеонид ПасечникВооруженный конфликт на востоке УкраиныВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскВ мире
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