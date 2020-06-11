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Лукашевич сообщил ОБСЕ об опасных экспериментах США на Украине и в Грузии
2020-06-11T21:19
ситуация на украине
обсе
александр лукашевич
министерство обороны сша
сша
грузия
украина
в мире
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Лукашевич сообщил ОБСЕ об опасных экспериментах США на Украине и в Грузии

21:19 11.06.2020
1488
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Москва озабочена военно-биологической активностью США в лабораториях двойного назначения, расположенных на Украине и в Грузии, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
На заседании постсовета ОБСЕ Лукашевич привлёк внимание к деятельности биоэпидемиологических лабораторий двойного назначения, созданных США на пространстве ОБСЕ. В частности, речь идёт об иностранной военно-биологической активности в Грузии, прежде всего на базе Центра имени Лугара в поселке Алексеевка под Тбилиси, а также свыше десяти схожих по назначению объектов на территории Украины.
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По словам российского дипломата, строительство, финансирование и функционирование этих биолабораторий осуществляется при участии управления по снижению угрозы Минобороны США, Научно-исследовательского института Уолтера Рида, Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний Армии США и прочих медицинских подразделений, подотчетных Пентагону.
"Судя по утечкам в СМИ, в грузинской и украинских биолабораториях под видом борьбы с инфекционными заболеваниями проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами, включая возбудителей чумы и геморрагических лихорадок. Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагинозности (заразности). Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных, а также сборе человеческого биоматериала для неких "исследовательских целей", - заявил Лукашевич.
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По его словам, Москва усматривает в этом невыполнение США обязательств в части исследований и разработок в области биотехнологии, зафиксированных в итоговом документе Венской встречи СБСЕ 1986 года.
"Проведение иностранными военными биологами экспериментов в российском пограничье вызывает наши законные озабоченности, в том числе в контексте выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Особенно на фоне того, что на протяжении двух десятилетий США блокируют усилия по разработке и принятию юридически обязывающего протокола к конвенции с эффективным верификационным механизмом", - заявил Лукашевич.
Он отметил, что вместо пояснений о целях военно-биологической активности США в приграничных государствах Вашингтон зачастую говорит только о якобы "сугубо гуманной подоплеке" проектов Пентагона, по сути, убеждая Москву поверить "на слово".
"Хотелось бы наблюдать более ответственный и транспарентный подход США в столь чувствительной и опасной области. Убеждены, что все мы имеем право знать, что на самом деле "варится" в американских биолабораториях. Более того, наличие полностью не подконтрольных национальным властям объектов военной медико-биологической инфраструктуры США в ряде государств-участников ОБСЕ добавляет нестабильность в и без того сложную ситуацию с безопасностью в зоне ответственности организации", - заключил постпред.
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Ситуация на УкраинеОБСЕАлександр ЛукашевичМинистерство обороны СШАСШАГрузияУкраинаВ мире
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