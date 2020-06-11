https://ria.ru/20200611/1572832479.html
В Петербурге 15 июня откроют парикмахерские и ателье
2020-06-11T20:24
2020-06-11T20:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений елин
коронавирусы
александр беглов
санкт-петербург
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество
С -ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости.
Предприятия бытового обслуживания, в которые входят ателье и парикмахерские, откроются в Петербурге с 15 июня в рамках снятия ряда ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил вице-губернатор Евгений Елин
в эфире телеканала "Санкт-Петербург"
.
"С понедельника мы открываем целую серию предприятий бытового обслуживания, это фотомагазины, ателье, парикмахерские, ремонт ключей", - сказал Елин, отметив, что данная мера не относится к магазинам, находящимся в торговых центрах.
Также с 15 июня будут открыты библиотеки, крупные мебельные салоны, разрешены занятия спортом на улице.
В среду глава города Александр Беглов
сообщил, что парикмахерские, библиотеки и бани могут открыть в Санкт-Петербурге
с 15 июня в рамках первого этапа по снятию ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 19 769 случаев заражения COVID-19. Умерли 520 человек. Выздоровели - 8864.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.