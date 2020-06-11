Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572832479.html
В Петербурге 15 июня откроют парикмахерские и ателье
2020-06-11T20:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений елин
коронавирусы
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149242/55/1492425552_0:358:4256:2752_1200x0_80_0_0_12a0ea54f6704c021abed2b9e22f19a7.jpg
https://ria.ru/20200611/1572799478.html
санкт-петербург
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572832479.html?chat_room_id=1572832479
Новости
ru-RU
1136
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149242/55/1492425552_0:358:4256:2752_1200x0_80_0_0_12a0ea54f6704c021abed2b9e22f19a7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149242/55/1492425552_241:0:4017:2832_1200x0_80_0_0_541d7211ae1fcc2028af9c0f661a312e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149242/55/1492425552_713:0:3545:2832_1200x0_80_0_0_56474b036a994cefd1eb992e139836c0.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге 15 июня откроют парикмахерские и ателье

20:24 11.06.2020
1136
© Fotolia / nagaetsПарикмахерская
Парикмахерская
© Fotolia / nagaets
С -ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Предприятия бытового обслуживания, в которые входят ателье и парикмахерские, откроются в Петербурге с 15 июня в рамках снятия ряда ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"С понедельника мы открываем целую серию предприятий бытового обслуживания, это фотомагазины, ателье, парикмахерские, ремонт ключей", - сказал Елин, отметив, что данная мера не относится к магазинам, находящимся в торговых центрах.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Вчера, 12:40Распространение нового коронавируса
Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
Также с 15 июня будут открыты библиотеки, крупные мебельные салоны, разрешены занятия спортом на улице.
В среду глава города Александр Беглов сообщил, что парикмахерские, библиотеки и бани могут открыть в Санкт-Петербурге с 15 июня в рамках первого этапа по снятию ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 19 769 случаев заражения COVID-19. Умерли 520 человек. Выздоровели - 8864.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
140000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ЕлинКоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин подписал закон по противодействию сниффингу
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин заявил о снижении всех связанных с эпидемией показателей в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что риски заражения коронавирусом еще высоки
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Боливии закроют еще один крупный город из-за вспышки коронавируса
Болонья
Молодожены из Италии вместо медового месяца отправились в карантин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил о падении смертности от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать требования к работе школ в условиях COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин призвал не расслабляться, несмотря на снижение случаев COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин опроверг информацию об одномоментном снятии ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями Рижская и Савеловская Большой кольцевой линии
Собянин призвал работодателей продолжать дистанционную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин подписал закон об электронном голосовании в Москве
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 151
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
ЦИК назвал число россиян, желающих проголосовать по месту нахождения
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил влияние коронавируса на подготовку к параду Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
Лента новостейМолния