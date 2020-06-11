В Петербурге 15 июня откроют парикмахерские и ателье

С -ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Предприятия бытового обслуживания, в которые входят ателье и парикмахерские, откроются в Петербурге с 15 июня в рамках снятия ряда ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил вице-губернатор Предприятия бытового обслуживания, в которые входят ателье и парикмахерские, откроются в Петербурге с 15 июня в рамках снятия ряда ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

"С понедельника мы открываем целую серию предприятий бытового обслуживания, это фотомагазины, ателье, парикмахерские, ремонт ключей", - сказал Елин, отметив, что данная мера не относится к магазинам, находящимся в торговых центрах.

Также с 15 июня будут открыты библиотеки, крупные мебельные салоны, разрешены занятия спортом на улице.

В среду глава города Александр Беглов сообщил, что парикмахерские, библиотеки и бани могут открыть в Санкт-Петербурге с 15 июня в рамках первого этапа по снятию ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 19 769 случаев заражения COVID-19. Умерли 520 человек. Выздоровели - 8864.