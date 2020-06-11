В ООН обеспокоены решением США по санкциям из-за расследований МУС

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США , обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

"Мы с озабоченностью восприняли новости об указе, который разрешает вводить санкции против определенных лиц в МУС. Мы также в курсе предыдущих заявлений госсекретаря США Майка Помпео о том, что любые ограничения, вводимые против лиц, будут реализовываться неуклонно в соответствии с обязательствами принимающей страны в рамках соглашения о штаб-квартире ООН", - сказал Дюжаррик.

По его словам, в ООН следят за развитием событий по данному вопросу. "Определенно, наша позиция о необходимости бороться с безнаказанностью и несправедливостью остается неизменной", - заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, осуждают ли в ООН такой шаг со стороны США, так как он не помогает в поиске справедливости.

По его словам, в организации будут следить за тем, как решение США будет реализовываться.

Согласно указу, Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении служащих США.

В документе уточняется, что речь идет как о физических, так и о юридических лицах, а под американскими служащими следует понимать не только бывших и действующих военных, но и избранных или назначенных госслужащих и вообще любых людей, которые работали или работают "от имени правительства Соединенных Штатов".

В отношении подпадающих под определение документа лиц вводится запрет на предоставление им финансирования. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.

Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана , и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением " Талибан ". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.

Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео назвал суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".