В ООН обеспокоены решением США по санкциям из-за расследований МУС

ООН, 11 июн - РИА Новости. В ООН обеспокоены из-за решения Вашингтона вводить санкции против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении военных и других служащих США, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.
"Мы с озабоченностью восприняли новости об указе, который разрешает вводить санкции против определенных лиц в МУС. Мы также в курсе предыдущих заявлений госсекретаря США Майка Помпео о том, что любые ограничения, вводимые против лиц, будут реализовываться неуклонно в соответствии с обязательствами принимающей страны в рамках соглашения о штаб-квартире ООН", - сказал Дюжаррик.
По его словам, в ООН следят за развитием событий по данному вопросу. "Определенно, наша позиция о необходимости бороться с безнаказанностью и несправедливостью остается неизменной", - заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, осуждают ли в ООН такой шаг со стороны США, так как он не помогает в поиске справедливости.
По его словам, в организации будут следить за тем, как решение США будет реализовываться.
Согласно указу, Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении служащих США.
В документе уточняется, что речь идет как о физических, так и о юридических лицах, а под американскими служащими следует понимать не только бывших и действующих военных, но и избранных или назначенных госслужащих и вообще любых людей, которые работали или работают "от имени правительства Соединенных Штатов".
В отношении подпадающих под определение документа лиц вводится запрет на предоставление им финансирования. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.
Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.
Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео назвал суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".
Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.