Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Представители правозащитной организации Human Rights Watch раскритиковали решение американского президента Дональда Трампа о санкциях против людей, связанных с расследованиями Международного уголовного суда (МУС), и призвали международное сообщество вмешаться.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.
"Нападки США на МУС - это попытка помешать жертвам, будь то в Афганистане, Израиле или Палестине, восстановить справедливость. Страны, которые поддерживают международное правосудие, должны помешать этой попытке воспрепятствования (работе МУС - ред.)", - говорится в сообщении заместителя директора офиса в Вашингтоне организации Human Rights Watch Андреа Прасов.
"США стремятся ввести санкции в отношении прокуроров МУС просто за то, что они выполняют свою работу - стремятся привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях. Презрение администрации Трампа к мировому правопорядку очевидно. Страны-члены МУС должны дать понять, что такое запугивание не сработает", - написала в свою очередь старший советник по программе международного правосудия организации Лиз Эвенсон.
Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.
Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео назвал суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".
Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.