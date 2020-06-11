Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС

"США стремятся ввести санкции в отношении прокуроров МУС просто за то, что они выполняют свою работу - стремятся привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях. Презрение администрации Трампа к мировому правопорядку очевидно. Страны-члены МУС должны дать понять, что такое запугивание не сработает", - написала в свою очередь старший советник по программе международного правосудия организации Лиз Эвенсон.