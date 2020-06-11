Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях военно-морских сил вооруженных сил Украины (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады. Неоднократно руководил международными учениями Sea Breeze от украинской стороны. Принимал участие в боях в Донбассе.