Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
"Назначить Неижпапу Алексея Леонидовича командующим военно-морских сил вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский уволил Игоря Воронченко, командовавшего ВМС ВСУ с 2016 года, с этой должности.
Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и национальный университет обороны Украины в 2015-м. В 2015-2019 годах был заместителем командующего военно-сорских сил по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки командования военно-морских сил вооруженных сил Украины. С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего военно-морских сил вооруженных сил Украины.
Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях военно-морских сил вооруженных сил Украины (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады. Неоднократно руководил международными учениями Sea Breeze от украинской стороны. Принимал участие в боях в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.