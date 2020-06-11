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Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению
2020-06-11T19:17
андрей богдан
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
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андрей богдан, ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире

Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению

19:17 11.06.2020
1969
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
Ранее в интервью интернет-изданию "Украинская правда" Зеленский сообщил, что уволил Богдана с должности главы своего офиса после того, как увидел, что его сильно меняет власть и добавил, что сейчас они не общаются.
"Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись. Конечно, это правило в Украине достаточно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и Ваш, могу рассказать и рассказывал Вам сотни историй, чем это заканчивалось (никогда ничего хорошего). Конечно, я являюсь носителем знаний, очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком", - написал Богдан в Facebook.
Он также заявил, что рад своему уходу с должности. "О лишении меня власти - так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность - я пообещал, что буду рядом с Вами честно работать, до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не по должностям, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода - мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище", - отметил он.
Он также заявил, что ему искренне жаль жаль, что "мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции", Зеленский променял "на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей", которые им манипулируют.
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Андрей БогданСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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