Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению

Он также заявил, что рад своему уходу с должности. "О лишении меня власти - так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность - я пообещал, что буду рядом с Вами честно работать, до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не по должностям, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода - мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище", - отметил он.