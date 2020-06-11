Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить идеи по совершенствованию дистанционного образования при сохранении приоритета традиционного обучения, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России с учетом опыта реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и представить предложения о совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий, имея в виду сохранение приоритетности осуществления учебной деятельности непосредственно в образовательных организациях", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 ноября. Ответственными назначены глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.