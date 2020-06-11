Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения

"Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России с учетом опыта реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и представить предложения о совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий, имея в виду сохранение приоритетности осуществления учебной деятельности непосредственно в образовательных организациях", - говорится в сообщении.