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Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения
2020-06-11T19:17
валерий фальков
сергей кравцов
владимир путин
образование - общество
общество
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валерий фальков, сергей кравцов, владимир путин, образование - общество, общество

Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения

19:17 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить идеи по совершенствованию дистанционного образования при сохранении приоритета традиционного обучения, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России с учетом опыта реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и представить предложения о совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий, имея в виду сохранение приоритетности осуществления учебной деятельности непосредственно в образовательных организациях", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 ноября. Ответственными назначены глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
5 июня, 13:52Распространение нового коронавируса
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Валерий ФальковСергей КравцовВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
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