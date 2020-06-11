Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572828718.html
Путин поручил организовать проверку знаний школьников
2020-06-11T20:20
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
владимир путин
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572811958_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_5aa91961c942457dd9f58c02f2bdf6b4.jpg
https://ria.ru/20200607/1572586329.html
9
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572828718.html?chat_room_id=1572828718
Новости
ru-RU
6572
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572811958_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_5aa91961c942457dd9f58c02f2bdf6b4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572811958_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_9f1755fffd8bca467240b8ea207ec630.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572811958_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_005ce2703b5b6d98619f9bb3e077e5b2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин, образование - общество, общество

Путин поручил организовать проверку знаний школьников

19:02 11.06.2020 (обновлено: 20:20 11.06.2020)
6572
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Путин сделал ряд поручений в области образования на фоне пандемии коронавируса.
Так, Минпросвещения и Рособрнадзор должны организовать проверку знаний школьников и их дополнительное обучение по недостаточно освоенным темам.
Также эти ведомства и региональные власти до 1 декабря определят дополнительные сроки проведения ЕГЭ в новом учебном году.
Помимо этого, Минобрнауки и Минпросвещения поручено с учетом опыта реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий "представить предложения о совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий, имея в виду сохранение приоритетности осуществления учебной деятельности непосредственно в образовательных организациях".
К концу июня Роспотребнадзор, Минпросвещения и власти регионов разработают санитарно-эпидемиологические требования к работе образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.
Дмитрий Глушко
7 июня, 12:33
В Минпросвещения оценили преимущества цифровизации образования
44531360
Обсудить 9
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Владимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
В России увеличили пособия по безработице
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Аттестат о среднем общем образовании, награжденных золотой медалью
Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов и золотых медалей
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин уволил зампредседателя СК и замглавы Минюста
Финансы
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Президент России Владимир Путин
Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу
Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Официальный представитель СК Светлана Петренко
Представителю СК Светлане Петренко присвоили звание генерал-майора
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома
Подросток за компьютером
Оптическая иллюзия с совой озадачила пользователей Сети
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
Лента новостейМолния