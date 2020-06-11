Путин поручил организовать проверку знаний школьников

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Путин сделал ряд поручений в области образования на фоне пандемии коронавируса.
Так, Минпросвещения и Рособрнадзор должны организовать проверку знаний школьников и их дополнительное обучение по недостаточно освоенным темам.
Также эти ведомства и региональные власти до 1 декабря определят дополнительные сроки проведения ЕГЭ в новом учебном году.
Помимо этого, Минобрнауки и Минпросвещения поручено с учетом опыта реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий "представить предложения о совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий, имея в виду сохранение приоритетности осуществления учебной деятельности непосредственно в образовательных организациях".
К концу июня Роспотребнадзор, Минпросвещения и власти регионов разработают санитарно-эпидемиологические требования к работе образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.