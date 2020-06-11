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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200611/1572827423.html
Удмуртия привлечет туристов национальным колоритом, охотой и рыбалкой
2020-06-11T18:50
туризм
удмуртская республика
александр бречалов
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
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туризм, александр бречалов, федеральное агентство по туризму (ростуризм), удмуртская республика (удмуртия), экономика

Удмуртия привлечет туристов национальным колоритом, охотой и рыбалкой

18:50 11.06.2020
46
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРыбак на берегу реки
Рыбак на берегу реки
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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УФА, 11 июн - РИА Новости. Удмуртская Республика намерена привлечь в сферу туризма инвесторов и гостей национальным колоритом региона, охотой и рыбалкой, сообщили в пресс-службе главы региона со ссылкой на руководителя Удмуртии Александра Бречалова.
В Удмуртии проходит второй день инвестиционного марафона "Удмуртия Calling", который стартовал 5 июня в онлайн-формате и уже презентовал потенциальным инвесторам возможности развития региона в сфере IT-технологий.
"В Удмуртии высокая деловая активность, поэтому основной вид туризма в регионе - деловой. По словам главы республики, в Удмуртии есть возможности для проведения крупных деловых мероприятий и размещения официальных делегаций. Событийный и культурно-познавательный туризм также составляет долю процента в цифровой статистике, благодаря Петру Чайковскому, Михаилу Калашникову, Бурановским бабушкам. При этом регион интересен как жителям России, так и жителям иностранных государств. Гостей из-за рубежа в основном привлекают отличные возможности охоты и рыбалки, а также национальный колорит республики", - сообщает пресс-служба главы республики.
"У нас огромные возможности для развития туризма, которые подкрепляются растущим спросом на туристические услуги. Увеличивается турпоток, объем рынка достиг почти 1 миллиарда рублей. Мы не останавливаемся на достигнутом, планируем открывать новые направления. Будем активно взаимодействовать с Ростуризмом, привлекать инвесторов для создания новых объектов туристической инфраструктуры", - цитирует пресс-служба Бречалова.
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Глава Удмуртии отметил, что помимо богатой истории, в регионе есть реальные инструменты по поддержке инвесторов именно в отрасли туризма. Так, на обеих территориях опережающего социально-экономического развития "Глазов" и "Сарапул" доступна деятельность в области отдыха и развлечений. То есть резиденты территорий, открывающие новые проекты в части туризма, получают льготы в виде 5% налога на прибыль, 0% налога на имущество, землю, 7,6% страховых взносов.
"В Удмуртии благоприятный инвестиционный климат. Республика входит в ТОП-3 регионов по уровню комфортности ведения бизнеса (согласно рейтингу Уполномоченного по правам предпринимателей при Президенте РФ Бориса Титова). Занимает 16-е место в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП и 29-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата. Входит в ТОП-30 инновационных регионов России. За благоприятный инвестклимат лично отвечает глава республики, то есть я. Вся команда экономического блока правительства - те самые клиентские менеджеры. Мы всегда к вашим услугам, добро пожаловать в Удмуртию", - сказал на марафоне Александр Бречалов.
Третий день мероприятия состоится 19 июня и будет посвящен возможностям Удмуртии в сфере сельского хозяйства.
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Удмуртская РеспубликаТуризмАлександр БречаловФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Удмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
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