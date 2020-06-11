Удмуртия привлечет туристов национальным колоритом, охотой и рыбалкой

В Удмуртии проходит второй день инвестиционного марафона "Удмуртия Calling", который стартовал 5 июня в онлайн-формате и уже презентовал потенциальным инвесторам возможности развития региона в сфере IT-технологий.

Глава Удмуртии отметил, что помимо богатой истории, в регионе есть реальные инструменты по поддержке инвесторов именно в отрасли туризма. Так, на обеих территориях опережающего социально-экономического развития "Глазов" и "Сарапул" доступна деятельность в области отдыха и развлечений. То есть резиденты территорий, открывающие новые проекты в части туризма, получают льготы в виде 5% налога на прибыль, 0% налога на имущество, землю, 7,6% страховых взносов.