СК возбудил второе дело о сбыте просроченных аппаратов ИВЛ в Костроме

Первое дело о сбыте недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере в Костроме было возбуждено в конце мая. По данным следствия, 31 марта 2020 года костромская фирма заключила с фирмой из Владимира договор купли-продажи 50 аппаратов наркозно-дыхательных "ФАЗА-5НР" 1999 и 2000 годов выпуска на общую сумму 6 миллионов рублей. Производитель - Уральский приборостроительный завод. Учитывая, что срок хранения таких аппаратов в упаковке составляет не более пяти лет, использовать эту технику уже нельзя.
В четверг СК сообщает о новом эпизоде в этой истории.
"По данным следствия, 8 апреля 2020 года ООО "Кострома-Медико" заключило с коммерческой организацией, зарегистрированной в Московской области, договор о продаже аппаратов наркозно-дыхательных "ФАЗА-5НР" 1998-1999 годов выпуска. Во исполнение договора в этот же день аппараты в количестве 290 штук на сумму 20,3 миллиона рублей были отгружены покупателю со склада в городе Костроме", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело, подчеркивает следствие.
В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство.
Ранее сообщалось, что аналогичное уголовное дело возбуждено во Владимирской области. Следствие сообщало, что купившая аппараты фирма передала их больнице №6 Владимира в качестве спонсорской помощи. На стадии приемки медтехники выяснилось, что аппараты оказались просроченными и непригодными к использованию, сообщало следственное управление. Администрация региона заявила, что аппараты ИВЛ не были одобрены еще на стадии приемки и в больнице не использовались. История вызвала большой резонанс в СМИ.