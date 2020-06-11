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СК возбудил второе дело о сбыте просроченных аппаратов ИВЛ в Костроме
2020-06-11T18:42
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
владимир
кострома
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), владимир, кострома, происшествия

СК возбудил второе дело о сбыте просроченных аппаратов ИВЛ в Костроме

18:42 11.06.2020
394
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Следователи в Костроме возбудили второе уголовное дело о сбыте аппаратов ИВЛ, чей срок годности истек 15 лет назад, сообщает СУ СК РФ по региону.
Первое дело о сбыте недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере в Костроме было возбуждено в конце мая. По данным следствия, 31 марта 2020 года костромская фирма заключила с фирмой из Владимира договор купли-продажи 50 аппаратов наркозно-дыхательных "ФАЗА-5НР" 1999 и 2000 годов выпуска на общую сумму 6 миллионов рублей. Производитель - Уральский приборостроительный завод. Учитывая, что срок хранения таких аппаратов в упаковке составляет не более пяти лет, использовать эту технику уже нельзя.
В четверг СК сообщает о новом эпизоде в этой истории.
"По данным следствия, 8 апреля 2020 года ООО "Кострома-Медико" заключило с коммерческой организацией, зарегистрированной в Московской области, договор о продаже аппаратов наркозно-дыхательных "ФАЗА-5НР" 1998-1999 годов выпуска. Во исполнение договора в этот же день аппараты в количестве 290 штук на сумму 20,3 миллиона рублей были отгружены покупателю со склада в городе Костроме", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело, подчеркивает следствие.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Вчера, 15:52
КРЭТ не остановил производство аппаратов ИВЛ "Авента-М"
В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство.
Ранее сообщалось, что аналогичное уголовное дело возбуждено во Владимирской области. Следствие сообщало, что купившая аппараты фирма передала их больнице №6 Владимира в качестве спонсорской помощи. На стадии приемки медтехники выяснилось, что аппараты оказались просроченными и непригодными к использованию, сообщало следственное управление. Администрация региона заявила, что аппараты ИВЛ не были одобрены еще на стадии приемки и в больнице не использовались. История вызвала большой резонанс в СМИ.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ВладимирКостромаПроисшествия
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