https://ria.ru/20200611/1572826638.html
Тимошенко заявила о конце украинской "незалежности"
2020-06-11T18:34
2020-06-11T21:46
ситуация на украине
мвф
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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Товарищ Маузер
Как когда-то сказал Зеленский: Украина - это немецкая порноактриса, готовая принять с любой стороны и в любом количестве.
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ситуация на украине, мвф, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Бывший премьер-министр Украины
, лидер партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
обвинила киевские власти в подписании меморандума о кредитах от МВФ
на кабальных условиях.
Ранее Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в пять миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский
заявил, что страна в ближайшее время получит первый транш от организации. По данным украинского Минфина, это случится 11 июня.
"То, что происходит сегодня, граничит с потерей независимости страны, государства, системы управления своей жизнью", — заявила Тимошенко в эфире телеканала News One.
Она возмутилась тем, что меморандум не вынесли на публичное обсуждение и не представили парламенту.
"Ночью, никому не показывая этот документ, подписали президент, глава Нацбанка, министр финансов, премьер-министр", — уточнила политик.
Тимошенко задалась вопросом, почему такие решения руководство страны принимало втайне от народа и почему детали документа будут обнародованы МВФ, а не киевскими властями.
"И тут было что скрывать. И то, что тут скрыли, несовместимо с независимостью страны и благосостоянием украинцев", — заявила парламентарий.
По ее словам, ресурсы Украины не принадлежат стране и народу, а прибыль от них не попадет к людям.
"И вот этот меморандум закрепляет ситуацию, при которой у украинцев забирают последнее", — заключила Тимошенко.
Ранее лидер "Батькивщины" заявила, что Украина "летит в пропасть", передавая объекты инфраструктуры и другие предприятия в концессию иностранным компаниям. Кроме того, она выступает с резкой критикой скандального законопроекта о рынке земли, согласно которому иностранцы смогут покупать земли сельхозназначения в стране. По ее мнению, принятие закона грозит Украине голодом.