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На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции
2020-06-11T18:22
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На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции

18:22 11.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Салехард. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июн - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе решено продлить до 21 июня, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
Коронавирусная инфекция на Ямале подтвердилась у 2964 человек, половина из которых уже выздоровела, скончались 13 пациентов. Согласно данным окружного оперативного штаба, новые случаи в регионе все чаще фиксируются не среди вахтовиков на месторождениях и производственных объектах, как это было в апреле и мае, а на территории населенных пунктов. Режим обязательной самоизоляции в округе ранее действовал до 14 июня.
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"Заболевают сейчас в наших населенных пунктах в основном контактные: члены семей, друзья, коллеги. Крупных коллективных очагов мы не фиксируем. Для того, чтобы эти циклы циркуляции вируса завершились в населенных пунктах, нужно время... Чтобы не провоцировать завоз коронавируса из городов в районы в сезон отпусков и ротации вахтовых работников, до 21 июня в округе действуют все прежние меры и правила", - цитирует Бучкову пресс-служба регионального правительства.
По ее словам, распространение инфекции по территории Ямала идет неравномерно: где-то ситуация спокойная или стабилизируется, при этом остаются города, в которых новые случаи фиксируются каждый день. Среди таковых - крупнейший населенный пункт ЯНАО Новый Уренгой, где без учета вахтовых работников предприятий инфекция подтвердилась у 735 человек. Как уточнили в пресс-службе, в городе усилены меры, связанные с въездом жителей других регионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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