На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции

"Заболевают сейчас в наших населенных пунктах в основном контактные: члены семей, друзья, коллеги. Крупных коллективных очагов мы не фиксируем. Для того, чтобы эти циклы циркуляции вируса завершились в населенных пунктах, нужно время... Чтобы не провоцировать завоз коронавируса из городов в районы в сезон отпусков и ротации вахтовых работников, до 21 июня в округе действуют все прежние меры и правила", - цитирует Бучкову пресс-служба регионального правительства.