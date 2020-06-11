В Новгородской области возобновят работу музеи и библиотеки

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти Власти Новгородской области с 25 июня разрешат возобновить работу летним кафе с верандами, музеям, библиотекам и салонам красоты, сообщает официальный канал в Telegram оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом

"С 25 июня планируется возобновление на территории всей Новгородской области работы: летних кафе с верандой, музеев, библиотек, салонов красоты, детских игровых площадок. С 6 июля планируется открытие гостиниц", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 15 июня начнется постепенное возобновление плановых госпитализаций, в Маловишерском и Чудовском районах снимут ограничения на непродовольственную торговлю в магазинах с отдельным входом.

"Губернатор Андрей Никитин поддержал предложение Анны Тимофеевой (заместитель председателя правительства региона - ред.) продлить еще на один месяц единоразовую региональную выплату медработникам, непосредственно находящимся в рисковой зоне: врачам, среднему медперсоналу первичной МСП, прочему персоналу, обеспечивающему работу первичного звена, прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания скорой помощи", - сообщает оперштаб.

По данным оперштаба региона, в Новгородской области подтверждено 1867 случаев COVID-19. Согласно данным федерального оперштаба, прирост за сутки составил 44 случая.