https://ria.ru/20200611/1572825712.html
В Новгородской области возобновят работу музеи и библиотеки
2020-06-11T18:17
2020-06-11T18:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новгородская область, андрей никитин (политик), общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Власти Новгородской области
с 25 июня разрешат возобновить работу летним кафе с верандами, музеям, библиотекам и салонам красоты, сообщает официальный канал в Telegram оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом
.
"С 25 июня планируется возобновление на территории всей Новгородской области работы: летних кафе с верандой, музеев, библиотек, салонов красоты, детских игровых площадок. С 6 июля планируется открытие гостиниц", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с 15 июня начнется постепенное возобновление плановых госпитализаций, в Маловишерском и Чудовском районах снимут ограничения на непродовольственную торговлю в магазинах с отдельным входом.
"Губернатор Андрей Никитин
поддержал предложение Анны Тимофеевой (заместитель председателя правительства региона - ред.) продлить еще на один месяц единоразовую региональную выплату медработникам, непосредственно находящимся в рисковой зоне: врачам, среднему медперсоналу первичной МСП, прочему персоналу, обеспечивающему работу первичного звена, прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания скорой помощи", - сообщает оперштаб.
По данным оперштаба региона, в Новгородской области подтверждено 1867 случаев COVID-19. Согласно данным федерального оперштаба, прирост за сутки составил 44 случая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.