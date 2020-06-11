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Распространение нового коронавируса
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В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4834
2020-06-11T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
таджикистан
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4834

17:43 11.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДУШАНБЕ, 11 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер четверга зарегистрированы 4834 человека с диагнозом COVID-19, за сутки число инфицированных увеличилось на 71, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 71 человека, до 4834 человек, всего вылечились 2062", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с диагнозом COVID-19 в стране сейчас госпитализированы 887 человек, число умерших с прошлой среды увеличилось на одного – 49 человек, за сутки 115 человек были выписаны из медучреждений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТаджикистанВ мире
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