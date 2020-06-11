В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4834

"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 71 человека, до 4834 человек, всего вылечились 2062", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с диагнозом COVID-19 в стране сейчас госпитализированы 887 человек, число умерших с прошлой среды увеличилось на одного – 49 человек, за сутки 115 человек были выписаны из медучреждений.