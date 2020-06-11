Трутнев поручил проанализировать недра Якутии

"Минприроды России, Роснедрам совместно с Минвостокразвития России и правительством региона в целях повышения эффективности освоения участков недр в Якутии поручено провести анализ распределенного и нераспределенного фонда недр с учетом лицензионных обязательств, а также следующих аспектов: действующих в регионе особо охраняемых природных территорий, ограничивающих проведение работ по недропользованию; наличия в регионе инфраструктуры, в том числе производственной, транспортной и инженерной, а также планов по её созданию и развитию", - говорится в сообщении.