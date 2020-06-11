https://ria.ru/20200611/1572823506.html
Трутнев поручил проанализировать недра Якутии
2020-06-11T17:42
2020-06-11T17:42
дальний восток
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
юрий трутнев
экономика
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дальний восток, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), юрий трутнев, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
поручил Минприроды
, Роснедрам
, Минвостокразвития и правительству Республики (Саха) Якутия проанализировать распределенный и нераспределенный фонд недр в Якутии с учетом лицензионных обязательств для повышения эффективности освоения, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.
Трутнев провел совещание о социально-экономическом развитии Якутии.
"Минприроды России, Роснедрам совместно с Минвостокразвития России и правительством региона в целях повышения эффективности освоения участков недр в Якутии поручено провести анализ распределенного и нераспределенного фонда недр с учетом лицензионных обязательств, а также следующих аспектов: действующих в регионе особо охраняемых природных территорий, ограничивающих проведение работ по недропользованию; наличия в регионе инфраструктуры, в том числе производственной, транспортной и инженерной, а также планов по её созданию и развитию", - говорится в сообщении.