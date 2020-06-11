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Власти Петербурга поддержали идею создания мемориала погибшим медикам
2020-06-11T17:07
распространение нового коронавируса
борис вишневский
александр беглов
санкт-петербург
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борис вишневский, александр беглов, санкт-петербург, общество

Власти Петербурга поддержали идею создания мемориала погибшим медикам

17:06 11.06.2020 (обновлено: 17:07 11.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Администрация Петербурга поддерживает идею создания в городе официального мемориала медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом, сообщил депутат законодательного собрания Борис Вишневский.
Сейчас в Петербурге действует неофициальная "Стена памяти" на Малой Садовой улице на заборе напротив здания городского комитета по здравоохранению. Активисты размещают здесь портреты медиков, погибших в борьбе с COVID-19, и приносят цветы. Сейчас размещено 38 портретов. Вишневский обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением создать официальный мемориал на углу улицы профессора Попова и проспекта Медиков.
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"Правительство Санкт-Петербурга поддерживает инициативу установки мемориала… Временный мемориал, созданный на Малой Садовой улице, размещен на временном строительном ограждении… Учитывая возможность дополнения мемориала фотографиями погибших медиков и необходимость обеспечения его доступности для жителей Санкт-Петербурга, мемориал целесообразно разместить на предложенной в Вашем обращении территории", - говорится в ответе Беглова на обращение Вишневского, чей скрин размещен на официальной странице парламентария в Facebook.
Как уточняется, мемориал предполагается создать в виде модульной конструкции с местами для фотографий погибших. Поскольку ее установке должно предшествовать общественное обсуждение, "решение вопроса об установке мемориала будет возможно после окончания пандемии", отмечается в ответе губернатора.
По данным городского оперштаба, в Петербурге подтверждено 19 769 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 303 случая. Выздоровели 8864 человека, 520 – скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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