Власти Петербурга поддержали идею создания мемориала погибшим медикам

Как уточняется, мемориал предполагается создать в виде модульной конструкции с местами для фотографий погибших. Поскольку ее установке должно предшествовать общественное обсуждение, "решение вопроса об установке мемориала будет возможно после окончания пандемии", отмечается в ответе губернатора.