Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572820295.html
В Карагандинской области вернут карантин из-за роста больных COVID-19
2020-06-11T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
женис касымбек
карагандинская область
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_213:134:936:541_1200x0_80_0_0_737e3e8c74a2e5a8f5a3792023a09e41.jpg
карагандинская область
казахстан
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572820295.html?chat_room_id=1572820295
Новости
ru-RU
774
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_213:134:936:541_1200x0_80_0_0_737e3e8c74a2e5a8f5a3792023a09e41.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_190:0:911:541_1200x0_80_0_0_0a0b03bf124d9e6b01b3f6694ecfe614.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_206:0:747:541_1200x0_80_0_0_d543881114f7df09b7d728397cedb245.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, женис касымбек, карагандинская область, казахстан, в мире

В Карагандинской области вернут карантин из-за роста больных COVID-19

16:59 11.06.2020
774
© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
НУР-СУЛТАН, 11 июл - РИА Новости. Карагандинская область Казахстана с 13 июня возвращает карантинные меры из-за увеличения числа выявленных носителей коронавируса, сообщила в четверг пресс-служб региона.
В информации пресс-службы региона отмечается, что c 13 июня возобновляются некоторые карантинные меры, в том числе ограничивается время работы общественных и торговых объектов. По данным пресс-службы, в регионе только за последнюю неделю выявлены 303 бессимптомных носителя вируса, а за минувшие сутки зарегистрировано 52 заболевших. Наибольшее число заболевших выявляется после массовых семейных мероприятий.
"Люди продолжают нарушать правила самоизоляции, социального дистанцирования и другие санитарные рекомендации. Согласно требованиям главного государственного санитарного врача Казахстана, если прирост заболеваемости в регионе превысит 7%, то возобновляются карантинные меры. В нашей же области эта цифра составляет 7,3%. Поэтому с 13 июня будут приняты определенные ограничения", - приводит пресс-служба слова главы региона Жениса Касымбека.
С 13 июня ограждаются периметры некоторых карантинных зон с установлением блокпостов. Около 70% сотрудников госорганов и бюджетных организаций переводятся на удаленный режим работы. Ограничивается по времени работа общественных и торговых объектов.
В Казахстане подтверждено более 13,5 тысячи случаев коронавируса, 8,4 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 67 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессистемных носителей коронавируса, их в стране более 2,5 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
020115
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Женис КасымбекКарагандинская областьКазахстанВ мире
Рекомендуем
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области отменят режим самоизоляции
Коронавирус
В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса
Михаил Мурашко
Глава Минздрава рассказал, что может ухудшить ситуацию с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил о падении смертности от COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Собянин рассказал о поступлениях новых препаратов от коронавируса
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников оспорил теорию ВОЗ о причинах низкой смертности в России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что риски заражения коронавирусом еще высоки
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
В Воронежской области умер первый медик с COVID-19
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко объяснил, почему пока не стоит ходить в гости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД экстрадицию Казначеева из Германии в США назвали недопустимой
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 в Москве
Минздрав сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
Врачи
Власти Петербурга поддержали идею создания мемориала погибшим медикам
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
В Пермском крае госпитализировали 19 граждан Туркмении с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния