В Карагандинской области вернут карантин из-за роста больных COVID-19

НУР-СУЛТАН, 11 июл - РИА Новости. Карагандинская область Казахстана с 13 июня возвращает карантинные меры из-за увеличения числа выявленных носителей коронавируса, сообщила в четверг пресс-служб региона.

В информации пресс-службы региона отмечается, что c 13 июня возобновляются некоторые карантинные меры, в том числе ограничивается время работы общественных и торговых объектов. По данным пресс-службы, в регионе только за последнюю неделю выявлены 303 бессимптомных носителя вируса, а за минувшие сутки зарегистрировано 52 заболевших. Наибольшее число заболевших выявляется после массовых семейных мероприятий.

"Люди продолжают нарушать правила самоизоляции, социального дистанцирования и другие санитарные рекомендации. Согласно требованиям главного государственного санитарного врача Казахстана, если прирост заболеваемости в регионе превысит 7%, то возобновляются карантинные меры. В нашей же области эта цифра составляет 7,3%. Поэтому с 13 июня будут приняты определенные ограничения", - приводит пресс-служба слова главы региона Жениса Касымбека

С 13 июня ограждаются периметры некоторых карантинных зон с установлением блокпостов. Около 70% сотрудников госорганов и бюджетных организаций переводятся на удаленный режим работы. Ограничивается по времени работа общественных и торговых объектов.

В Казахстане подтверждено более 13,5 тысячи случаев коронавируса, 8,4 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 67 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессистемных носителей коронавируса, их в стране более 2,5 тысячи.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.