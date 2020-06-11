https://ria.ru/20200611/1572817992.html
Трутнев поручил поддержать компании, организующие северный завоз
2020-06-11T16:31
2020-06-11T16:31
дальний восток
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
юрий трутнев
экономика
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дальний восток, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), юрий трутнев, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
поручил Минэкономразвития, Минстрою
, Минэнерго и Минтрансу приоритетно рассмотреть вопрос о предоставлении господдержки системообразующим организациям, организующим северный завоз, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.
Трутнев провел совещание о социально-экономическом развитии Республики Саха
(Якутия).
"Минэкономразвития России поручено совместно с Минстроем России, Минэнерго России, Минтрансом России обеспечить приоритетное рассмотрение вопросов о предоставлении мер государственной поддержки системообразующим организациям российской экономики, осуществляющим завоз ресурсов в районы Крайнего Севера", - говорится в сообщении.
Трутнев также поручил Минвостокразвития совместно с Минэкономразвития, Минпромторгу
и высшими органами исполнительной власти регионов Дальнего Востока представить в правительство предложения по необходимым мерам поддержки высокотехнологичных, инновационных проектов, в том числе в области биотехнологий, IT-технологий, фармацевтики.
"Минвостокразвития России поручено представить предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты РФ в части максимально возможного снижения для резидентов ТОР, реализующих высокотехнологичные, инновационные проекты, в том числе в области биотехнологий, IT-технологий, фармацевтики арендных платежей промышленных зданий, строительство которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета (за исключением расходов на обслуживание площадей и предоставленных энергетических и коммунальных ресурсов), земельных участков, предоставленных резидентам АО "Корпорация развития Дальнего Востока", - говорится в сообщении.
По итогам совещания Трутнев поручил Минтрансу совместно с МИД урегулировать с Китаем условия проезда и провоза грузов в обоих направлениях на пограничных переходах Гродеково – Суйфэньхе и Забайкальск – Манчжурия.