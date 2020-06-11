Трутнев поручил поддержать компании, организующие северный завоз

"Минвостокразвития России поручено представить предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты РФ в части максимально возможного снижения для резидентов ТОР, реализующих высокотехнологичные, инновационные проекты, в том числе в области биотехнологий, IT-технологий, фармацевтики арендных платежей промышленных зданий, строительство которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета (за исключением расходов на обслуживание площадей и предоставленных энергетических и коммунальных ресурсов), земельных участков, предоставленных резидентам АО "Корпорация развития Дальнего Востока", - говорится в сообщении.