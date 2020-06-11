https://ria.ru/20200611/1572817233.html
Турция намерена возобновить полеты в Россию с 15 июля
2020-06-11T16:22
2020-06-11T17:03
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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости.
Турция рассчитывает возобновить регулярные авиарейсы в РФ
с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны, говорится в циркуляре МВД Турции, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В четверг возобновились международные рейсы из аэропортов Стамбула
и Анкары
после 2,5 месяцев перерыва из-за пандемии коронавируса. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines выполнил рейсы в ФРГ
, Великобританию
и Нидерланды
.
"В связи с тем, что на последнем заседании кабинета министров на фоне улучшения ситуации с коронавирусом были рассмотрены меры по нормализации общественной жизни и постепенному возвращению к регулярным международным полетам, предполагаемое начало взаимного авиасообщения с Россией – 15 июля. Подтверждение (с российской стороны) ожидается", - говорится в документе.
Согласно документу, ожидаемое возобновление авиасообщения Турции
с Казахстаном
- 20 июня, с Украиной
и Белоруссией
- 1 июля, с США
- 1 сентября.
Отмечается, что все прибывающие в Турцию пассажиры независимо от гражданства будут проходить контроль состояния здоровья.
"В случае выявления симптомов коронавируса они будут бесплатно проходить соответствующий тест", - указывается в документе.
Циркуляр подписан главой МВД Турции
Сулейманом Сойлу и разослан всем заинтересованным ведомствам всех провинций страны.