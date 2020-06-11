Турция намерена возобновить полеты в Россию с 15 июля

"В связи с тем, что на последнем заседании кабинета министров на фоне улучшения ситуации с коронавирусом были рассмотрены меры по нормализации общественной жизни и постепенному возвращению к регулярным международным полетам, предполагаемое начало взаимного авиасообщения с Россией – 15 июля. Подтверждение (с российской стороны) ожидается", - говорится в документе.