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В Ленинградской области препараты против COVID-19 будут бесплатными
2020-06-11T16:20
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общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ленинградская область, общество

В Ленинградской области препараты против COVID-19 будут бесплатными

16:20 11.06.2020
327
© РИА Новости / Алексей Майшев Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19
 Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о бесплатной выдаче препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о бесплатной выдаче препаратов для лечения COVID-19. Речь идет не о тяжелых случаях течения заболевания, когда пациенты получают лекарственную терапию в специализированных стационарах (их лечение проводится бесплатно за счет фонда ОМС). Бесплатные лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, будут получать амбулаторные пациенты", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, вопрос о перечне препаратов и порядке их выдачи прорабатывается.
В Ленинградской области коронавирусной инфекцией заболели 3396 человек, поправились 2528, умерли 23 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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