В Ленинградской области препараты против COVID-19 будут бесплатными

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о бесплатной выдаче препаратов для лечения COVID-19. Речь идет не о тяжелых случаях течения заболевания, когда пациенты получают лекарственную терапию в специализированных стационарах (их лечение проводится бесплатно за счет фонда ОМС). Бесплатные лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, будут получать амбулаторные пациенты", - сказано в сообщении.