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Граффити в Ленинградской области посвятили врачам, борющимся с COVID-19
2020-06-11T16:20
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Граффити в Ленинградской области посвятили врачам, борющимся с COVID-19

16:18 11.06.2020 (обновлено: 16:20 11.06.2020)
84
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Граффити, посвященные врачам, борющимся с COVID-19, появились в Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Граффити с хэштегом #СпасибоВрачам появилось в поселке Тельмана Тосненского района на трансформаторной подстанции у дома №15.
"У изображенных на граффити с известным всем хэштегом #СпасибоВрачам героев есть реальные прототипы - это сотрудники Тосненской межрайонной больницы. В верхнем ряду изображены и.о. главного врача Павел Сурмиевич и его заместитель Армэн Фарсиян. В нижнем - врач-психотерапевт "ковид-госпиталя" Анастасия Трещевская, врач-терапевт Юлия Юдина, а также медсестра "ковид-госпиталя" Анна Куценко", - говорится в сообщении.
Также художники граффити во Всеволожске на трансформаторной будке создали рисунок "Суперврачи", где представили врачей в образе супергероев. Еще одно граффити они посвятили волонтерам.
На следующей неделе художники в городе Волхов планируют нарисовать на стене межрайонной больницы медицинского работника также в виде супермена, сопроводив работу подписью "На страже вашего здоровья".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЛенинградская областьВсеволожскВолховОбщество
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