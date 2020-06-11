Граффити в Ленинградской области посвятили врачам, борющимся с COVID-19

"У изображенных на граффити с известным всем хэштегом #СпасибоВрачам героев есть реальные прототипы - это сотрудники Тосненской межрайонной больницы. В верхнем ряду изображены и.о. главного врача Павел Сурмиевич и его заместитель Армэн Фарсиян. В нижнем - врач-психотерапевт "ковид-госпиталя" Анастасия Трещевская, врач-терапевт Юлия Юдина, а также медсестра "ковид-госпиталя" Анна Куценко", - говорится в сообщении.