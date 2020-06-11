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Американцы испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
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Американцы испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС

15:56 11.06.2020 (обновлено: 17:06 11.06.2020)
16458
© Фото : страница Минобороны РФ в TwitterСтратегический ракетоносец Ту95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту95МС ВКС России
© Фото : страница Минобороны РФ в Twitter
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана встревожил американских читателей сайта Fox News.
Накануне телеканал опубликовал материал под заголовком "Российские стратегические бомбардировщики были перехвачены самолетами США около Аляски". Автор статьи Дэвид Ааро подчеркнул, что Ту-95МС находились в нейтральной зоне и ни разу не нарушили суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов. Однако пользователи сайта с беспокойством восприняли эту новость.
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"Следующее, о чем вы узнаете, это то, что у берегов появились русские тральщики", — написал LarryBudMellman.
"Подводные лодки — вот о чем мы должны беспокоиться. Сейчас я бы считал эти бомбардировщики отвлекающим маневром", — говорится в комментарии Rowdy_Foo.
Некоторые из них вспомнили холодную войну, заявив, что тогда СССР "сбил несколько американских самолетов-разведчиков, совершавших полет в небе над международными водами и собиравших электронные разведданные о советской системе ПВО".
"Ждите, такое будет происходить все чаще", — считает lkmarsh093.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Часть читателей выразила мысль о том, что после таких плановых полетов Вашингтон "вернет русским" Аляску.
Один из комментаторов предложил "решительные методы" для борьбы с российскими операциями.
"Почему бы не позволить им вторгнуться в наше воздушное пространство примерно на милю, а затем сбить самолет?" — прокомментировал новость JackGun.
"Если бы мы подлетели так близко к российскому воздушному пространству, они запустили бы ракету "воздух — воздух". Шучу", — высказался Apollo 5461.
При этом другие комментаторы призвали своих соотечественников не делать из мухи слона и добавили, что более серьезную угрозу для них представляют "либеральные демократы, движения "Жизни чернокожих важны" и "Антифа".
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Не надо "Пи", или Как Су-27 до смерти американцев напугалАмериканцы жалуются. Говорят, из-за нашего истребителя их разведчик пролетел через завихрение от реактивной струи. Золотые слова. "Завихрения от струи". И причина, и следствие.
"Fox News просто публикует эти материалы о "русских бомбардировщиках" каждые месяц-два, чтобы напугать либералов", — заявил LoadSabot.
"Хорошо, что русские организовали для ВВС и ВМС несколько реалистичных учебных операций", — отметил stormsun.
Накануне российское Минобороны сообщило, что Вашингтон поднял в небо истребители F-22 ВВС США, чтобы сопроводить ракетоносцы Ту-95МС. Они совершали плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. В ведомстве заметили, что операция проходила в строгом соответствии с международными правилами.
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РоссияТу-95МСВВС СШАF-22Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВ мире
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