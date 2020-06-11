Слуцкий ответил на заявления США о новых санкциях против России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Идея республиканцев палаты представителей Конгресса Идея республиканцев палаты представителей Конгресса США ужесточить санкции против РФ рассчитана на внутриполитический эффект, но если она будет реализована, то приведет к деградации российско-американских отношений, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Рабочая группа республиканцев в палате представителей распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Среди прочего авторы доклада предлагают внести Россию в список "стран-спонсоров терроризма", который составляет администрация, за предполагаемую поддержку Корпуса стражей исламской революции в Иране , движений " Хезболлах ", " Талибан " и " Русского имперского движения ", которое США внесли в список террористических группировок. Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения, высказывающиеся в докладе, включая поддержку террористических организаций.

"Идея об ужесточении антироссийских санкций, озвученная в докладе рабочей группы Республиканского исследовательского комитета, на мой взгляд, больше рассчитана на внутриполитический эффект. Но если она будет реализована на практике, то приведет лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Хотя их кривая и так уже стремительно уходит в отрицательную плоскость", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, создается впечатление, что доклад был написан людьми, весьма далекими от реальности.

"Чего только стоят предложения о признании России спонсором терроризма (мы слышим их уже не первый раз)?! Москва на всех фронтах борется с терроризмом, в отличие от США, которые продолжают заигрывания с террористическими бандформированиями в Сирии , называя их умеренной оппозицией", - добавил глава думского комитета.

При этом Слуцкий выразил уверенность в том, что никакие новые санкции не смогут привести к изоляции России.