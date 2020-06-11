Слуцкий ответил на заявления США о новых санкциях против России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Идея республиканцев палаты представителей Конгресса США ужесточить санкции против РФ рассчитана на внутриполитический эффект, но если она будет реализована, то приведет к деградации российско-американских отношений, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Рабочая группа республиканцев в палате представителей распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Среди прочего авторы доклада предлагают внести Россию в список "стран-спонсоров терроризма", который составляет администрация, за предполагаемую поддержку Корпуса стражей исламской революции в Иране, движений "Хезболлах", "Талибан" и "Русского имперского движения", которое США внесли в список террористических группировок. Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения, высказывающиеся в докладе, включая поддержку террористических организаций.
"Идея об ужесточении антироссийских санкций, озвученная в докладе рабочей группы Республиканского исследовательского комитета, на мой взгляд, больше рассчитана на внутриполитический эффект. Но если она будет реализована на практике, то приведет лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Хотя их кривая и так уже стремительно уходит в отрицательную плоскость", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, создается впечатление, что доклад был написан людьми, весьма далекими от реальности.
"Чего только стоят предложения о признании России спонсором терроризма (мы слышим их уже не первый раз)?! Москва на всех фронтах борется с терроризмом, в отличие от США, которые продолжают заигрывания с террористическими бандформированиями в Сирии, называя их умеренной оппозицией", - добавил глава думского комитета.
При этом Слуцкий выразил уверенность в том, что никакие новые санкции не смогут привести к изоляции России.
"В мечтательной изоляции от здравого смысла сейчас, наоборот, продолжают пребывать американские политики, все так же полагая, что они являются частью исключительной нации. К сожалению, санкционная дубина превратилась в главный инструмент американской внешней политики. Но рано или поздно она обернется бумерангом против самого Вашингтона", - заключил депутат.